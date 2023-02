Slavni mistik razkril bistvo srečnega življenja: to je napaka, ki jo delamo vsi

Ljudje velikokrat iščemo srečo tako, da zanemarjamo sedanji trenutek. Običajno razmišljamo o tem, kaj se je zgodilo v preteklosti, ali smo ravnali prav, in obžalujemo, da časa ne moremo zavrteti nazaj. Druga skrajnost pa je pretirana skrb za prihodnost, saj se je mnogi bojimo in si jo želimo začrtati vnaprej. Z razmišljanjem o vsem tem pa ne le da preobremenimo možgane, ampak tudi izgubimo občutek za realnost ter zanemarimo sedanji trenutek in uživanje v njem.

Slavni mistik Osho in avtor knjig o samorazvoju je med gostovanjem v oddaji Dobro jutro, Amerika na vprašanje, ali nima življenjske filozofije, odgovoril: »Nimam življenjske filozofije. Imam življenje samo. Obstajajo ljudje, ki imajo življenjsko filozofijo, vendar nimajo življenja.« Voditeljica ga je nato vprašala: »Če bi jo imeli, bi jo lahko povzeli s tremi besedami – ljubezen, življenje, smeh. Je to filozofija?« Osho je odgovoril: »Ne. To je le posledica tega, da si tih in uglašen z obstojem. Ljubezen se rodi v tebi. To ni filozofija, je posledica tega, da si tiho.«

Voditeljico je še zanimalo, ali to pomeni, da moramo uživati ​​življenje in se ne obremenjevati, kaj bo jutri? »Jutri ne obstaja,« je odgovoril Osho. »Če jutri obstaja, potem vas vedno skrbi. Jutri nikoli ne pride. To je proces skrbi. Tudi včeraj ne obstaja. Vse, kar je v naših rokah, je ta trenutek tukaj in zdaj. In to je čudovita izkušnja. Če ni včeraj ali jutri, ste mirni, vse skrbi izginejo. Vse sanje in projekcije izginejo. In ne morete uživati ​​v tem trenutku. Sreča se rodi iz tega trenutka. Ampak nikoli niste tukaj, vedno ste nekje drugje. Nikoli niste v 'zdaj', vedno ste v 'takrat'. Vse je na voljo, a vas ni. Želim, da ljudje razumejo zelo preprosto dejstvo, ne filozofije. Nekaj ​​eksistencialnega, nefilozofskega – bodite prisotni v sedanjem trenutku in opazujte dogajanje.«