Privoščite si sladko zaščito srca

Marsikdo ne more brez čokolade, vsaj enega koščka na dan. Nič čudnega, ni le sladka in slastna, ampak tudi zdrava, a le če je temna, torej z visoko vsebnostjo kakava: taka niža krvni tlak in varuje zdravje srca in tudi žil, sporočajo raziskovalci, ki so proučevali flavonole, antioksidante v kakavu.

Visok krvni tlak viša tveganje za bolezni srca in infarkt. FOTO: Lordhenrivoton, Getty Images

Raziskava, ki so jo opravili na univerzi v Surreyju, je pokazala, da so imeli ljudje, ki so uživali prehranska dopolnila s kakavom, v treh urah po zaužitju nižji krvni tlak in bolj elastične žile. Tableta je vsebovala toliko flavonolov kot 500 gramov temne čokolade. »Pozitivni vplivi kakavovih flavonolov na srčno-žilni sistem, predvsem krvni tlak, so očitni,« pravi avtor raziskave profesor Christian Heiss, profesor srčno-žilne medicine in predstojnik oddelka za klinično in eksperimentalno medicino. Povprečen vnos flavonolov je prenizek, in to za kar trikrat, da bi čutili pozitiven vpliv, če bi jih zaužili več, bi občutili koristi, pravi profesor in še, da jih ne dobimo le v čokoladi, ampak tudi borovnicah in špinači, na primer.

Učinka niso zaznali, če je bil krvni tlak zjutraj nizek.

V raziskavi, objavljeni v publikaciji Frontiers in Nutrition, je enajst zdravih ljudi nekaj dni uživalo kakavove tabletke, če lahko tako zapišemo, druge dneve pa placebo, drugih sprememb v vsakdanje življenje niso vnašali. V dnevih, ko so uživali kakavove tablete, so imeli nižji krvni tlak. Tega in tudi hitrosti pulznega vala so jim izmerili, preden so vzeli tableto oziroma placebo, vsake pol ure v naslednjih treh urah in potem še devet ur (vsako uro). Raziskovalci so ugotovili, da se je krvni tlak znižal le pri tistih posameznikih, ki so imeli povišanega. Raziskava je tako pokazala, da kakav kot zdravilo za povišan krvni tlak ne pomeni tveganja za zdravje, saj tlaka ne niža, če ta ni povišan, to pa utira pot njegovi morebitni uporabi v klinični praksi. Naslednji korak je, pravi profesor, to preveriti še na bolnikih, da bi videli, ali tudi pri njih učinkuje tako kot pri sodelujočih v raziskavi.

»Ne moremo reči, da bi lahko s tem nadomestili zdravila za nižanje krvnega tlaka, a vsekakor je vredno poskusiti. Če posameznik nima prav močno povišanega tlaka, bi lahko za začetek pomagali takole.« Visok krvni tlak viša tveganje za bolezni srca in infarkt, ključno je raziskovati inovativne načine za zdravljenje, pravi Heiss in še, da je treba najprej preizkusiti, ali je mogoče rezultate varno prenesti v resnično življenje. V Sloveniji ima skoraj polovica odraslih zvišan krvni tlak.