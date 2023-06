Sladica brez greha: ste jo že poskusili?

Rumeni plodovi, ki krasijo polja v poznem poletju, kar vabijo k rabutanju, hm, k nakupu in pripravi slastnih storžev. Ne le okusna, koruza je tudi zelo zdrava in hranljiva, zato med uživanjem sladkih zrnc nikakor ne smemo imeti slabe vesti. Tudi če smo jo narabutali.

Koruzo (Zea mays) so prvi gojili staroselci v Mehiki, v Evropo pa jo je prinesel pomorščak in raziskovalec Krištof Kolumb. Danes jo gojijo po vsem svetu in velja za najpogostejšo poljščino, tako za krmo za živali kot za kulinarične namene. Iz nje izdelujemo moko, zdrob in polento, pokovko, priljubljeni pa so tudi kosmiči. A v tem letnem času gredo v največjo slast storži, ki ponujajo različne možnosti priprave. Kuhani ali pečeni, oboji so izjemno okusni, sploh z dodatkom zeliščnega masla in (zares malo) soli ... Rumena zrnca se odlično podajo k omakam in juham ter solatam. Konzerva koruze je tako rekoč vedno na kuhinjski polici, a zdaj je čas, da se naužijemo tiste prave, v storžih! Vsebuje zelo malo kalorij in ji zato lahko rečemo tudi sladica brez greha.



Najboljša je pokovka! Lahko se prelevi tudi v pokovko in je brez dodanih maščob in soli najbolj zdrava pregreha, ki odlično nadomesti škodljive čipse in druge prigrizke. Da je zares zdrava, mora biti pripravljena doma, iz koruznih zrnc, najbolje v posebni napravi, ki ne zahteva uporabe maščobe.

​Bogata je s fenoli in znižuje krvni tlak, uravnava pa tudi raven holesterola in krvnega sladkorja. V primerjavi z drugimi vrstami žita ima manj beljakovin in nekoliko več ogljikovih hidratov, a je bogata s prehranskimi vlakninami. Te izboljšujejo prebavo in pomagajo tudi pri hujšanju – sploh če jo uživamo kot samostojen obrok. Ta poznopoletni dar narave je pravi zaveznik zdravja in dobrega počutja. Spodbuja delovanje ledvic in jeter, pomirja in odpravlja razdražljivost ter hrani možgane, srce, žile in kosti.

​Vsebuje zelo veliko beljakovin, vitamine B, ki so pomembni za energetsko presnovo, vitamin C, ki skrbi za odpornost, in E, ki varuje srce in ožilje, ter mangan, ki med drugim varuje pred sladkorno boleznijo, magnezij, ki skrbi za mišice, železo, ki preprečuje slabokrvnost, in cink, ki je prav tako eden od temeljev imunskega sistema. Študije so pokazale, da odlično varuje pred prostimi radikali, tudi če je kuhana, zato pomaga v boju proti raku. Preprečuje slabokrvnost ter ohranja oster vid in zdravo živčevje, zaradi bogate zaloge folne kisline pa bi morala biti nepogrešljiva v prehrani nosečnic.

Njen učinek je hitro viden pri prebavi; netopna vlakna ohranijo dobre bakterije v črevesju, ki skrbijo za redno odvajanje, zato bi jo morali uživati vsi, ki imajo težave z zaprtjem. Povrhu je brezglutensko živilo, po katerem posega vse več ljudi in je zato tudi sestavina številnih sodobnih receptov, seveda pa je pogosta na jedilniku bolnikov s celiakijo. Njeno vlogo opevajo tudi oftalmologi, saj je bogata s karotenoidoma zeaksantinom, ki ji daje izrazito rumeno barvo, in luteinom; oba pomagata preprečevati sivo mreno in starostno degeneracijo makule oziroma rumene pege.

Pri nakupu bodimo pozorni, da storži ne stojijo na soncu. Ličje mora biti sveže in zeleno, storža ne sme ovijati pretesno, ne sme pa biti niti preveč ohlapno. Zrna morajo biti ravno prav napeta in enakomerno razporejena. Sicer pa, saj veste, prepovedana oziroma rabutana je najslajša in ravno prav zrela ...

