Slabe plati klimatskih naprav

Prvi pogoj za zdravo uporabo klimatske naprave je njeno vzdrževanje, saj je v nasprotnem primeru lahko vir virusov in bakterij. Najbolj zlovešča je tista, ki povzroča legionarsko bolezen. Najdemo jo v večjih klimatskih sistemih, denimo v bolnišnicah. Klima prah in pršice večinoma odstrani, a le, če deluje pravilno. Če se v klimatski napravi nabere vlaga, se tam lahko razraste plesen, ki povzroča alergične reakcije in sproža astmatične napade.

Klima izsuši zrak v prostoru, suh zrak pa ni najboljši za naše zdravje in počutje. Povzroči lahko suhe oči ali kožo. V prostoru s klimo zato še posebno skrbimo, da je v zraku dovolj vlage, če gre za delovno okolje, kjer na to nimamo vpliva, pa si pomagamo s kapljicami, kremami in uživanjem primernih količin tekočine, najbolje vode.

Če ni primerno vzdrževana, lahko povzroči več škode kot koristi. FOTO: Andrey Sayfutdinov, Getty Images

Ljudi, ki preživijo veliko časa v klimatiziranem okolju, pogosto mučijo glavoboli, ki so navadno posledica dehidracije. Posledici glavobola sta slaba koncentracija in razdražljivost, oboje pa je, če se dogaja v delovnem okolju in med delovnim časom, še posebej nezaželeno. Glavoboli zaradi dehidracije so pogosto predhodniki migrene; izognete se jim lahko z manj intenzivnim hlajenjem in pitjem tekočine.

Klimo uporabljajte zmerno in premišljeno.

Glavobol zaradi klime je lahko tudi posledica slabega vzdrževanja klimatske naprave. Kadar filter ni redno čiščen, kakovost zraka v prostoru s klimo pade. V zaprtem klimatiziranem prostoru se lahko kopičijo hlapne kemikalije iz industrijskih predmetov, kot so preproge, pohištvo in barve, ter hlapi iz čistilnih izdelkov. Pomembno je, da občasno prezračimo prostor, klimo medtem ugasnemo.

Zamašen nos

Preživljanje veliko časa v klimatiziranem prostoru lahko povzroči težave z respiratornim sistemom. Posebno občutljiva sta nos in grlo: nos je lahko zamašen, sluznica se vname, grlo je suho ali vneto. Izsušitev nosu in grla nas naredi tudi bolj dovzetne za različne bolezni.

Poleg tega preveč časa, preživetega pod klimo, zmanjšuje našo naravno prilagodljivost na temperaturna nihanja, kar je dolgoročno lahko zelo škodljivo. Pomembno je, da z ohlajevanjem prostorov ne pretiravate, saj bo telo, ko boste zapustili prostor in se podali ven, doživelo hud šok, če bo temperaturna razlika velika.