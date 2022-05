Skupaj-narazen, skupaj-narazen: Razmerja s premori in psihične stiske

Ne nazadnje o tem pričajo tudi zvezdniki, kot so Selena Gomez in Justin Bieber; Megan Fox in Brian Austin Green, Demi Lovato in Wilmer Valderrama, saj je bilo zanje značilno, da so večkrat skušali obuditi svojo zvezo – a žal neuspešno.

Justin Bieber je menda po koncu razmerja s Seleno Gomez potreboval dolgo časa, da je uspel zaceliti vse rane, ki jih je za seboj pustilo njuno toksično razmerje. Tudi Selena je priznala, da je bila njuna zveza strupena, saj naj bi jo pevec čustveno zlorabljal. O njuni propadli zvezi govori njena skladba Lose You To Love Me.

Tudi Brian Austin Green in Megan Fox sta se po šestnajstih letih zveze in številnih napovedih razhodov, očitkov o varanju in nato vnovični obuditvi razmerja, odločila, da se dokončno razideta, ko se je Megan zapletla z raperjem Machine Gun Kellyjem.

S premorom se je sicer možno izogniti koncu zveze, a začasna prekinitev razmerja ni nujno dobra odločitev. Nadaljujte z branjem TUKAJ!