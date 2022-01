Skrivna vojaška tehnika: kako zaspati v samo dveh minutah?

Spanje je pol zdravja, a marsikdaj je izjemno težko doseči kakovosten in trden spanec. Na srečo obstaja odlična vojaška tehnika, ki bi vam lahko pomagala zaspati v samo dveh minutah. Trik naj bi uporabljala ameriška vojska, z njim pa naj bi vojaki lažje zaspali predvsem takrat, ko so stvari najbolj stresne. Podrobno je opisan v knjigi Relax and Win: Championship Performance iz leta 1981, zasnovan pa naj bi bil z namenom, da vojaki zaradi izčrpanosti na bojišču ne bi delali usodnih napak.

Kaj morate narediti?

1. Sprostite mišice obraza, vključno z jezikom, s čeljustnimi in z očesnimi mišicami. Osredotočite se na dihanje.

2. Sprostite vrat, ramena, roke dajte na stran. Zamislite si topel občutek, ki se od glave spusti do konic prstov na nogah.

3. Globoko vdihnite in izdihnite, sprostite prsni koš, temu naj sledijo noge, začenši od stegen navzdol. Ponovno si zamislite, da se topel občutek spušča od srca do konic prstov na nogah.

4. Vzemite si deset sekund, zberite misli, nato pa razmišljajte o enem od teh dveh scenarijev:

Ležite v kanuju na mirnem jezeru in nad vami ni nič drugega kot čisto modro nebo.

Ležite v mreži iz črnega žameta v črni sobi.

Če vas kar koli zmoti, si približno deset sekund govorite »Ne razmišljaj, ne razmišljaj, ne razmišljaj …«

Ta tehnika naj bi po šestih tednih izvajanja delovala pri 96 odstotkih ljudi.

In če ne deluje?

Trenutno je priporočljivo, da povprečna oseba za pravilno delovanje spi približno osem ur vsako noč. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko pomanjkanje spanca povzroči, da so ljudje bolj nagnjeni k številnim boleznim, vključno z debelostjo, visokim krvnim tlakom in boleznimi srca.

Če to ne deluje, strokovnjak za spanje dr. Neil Stanley pravi, da je najpomembneje umirite svoj um. »Če želite zaspati, potrebujete tri stvari: spalnico, ki je ugodna za spanje, sproščeno telo in predvsem miren um. Ne morete zaspati, če je vaš um podivjan. Ni čarobnega načina, da to dosežete, najti morate tisto, kar vam najbolj ustreza, pa naj gre za branje, vročo kopel, kamilični čaj, aromaterapijo ali poslušanje Pink Floydov,« pravi Stanley.