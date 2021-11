Skrbite za ustrezno intimno nego?

Nožnična sluznica se po občutljivosti in vrednosti pH razlikuje od naše kože, zato za njeno higieno niso primerna »običajna« mila za umivanje telesa.

Zakaj je ustrezna intimna nega pomembna?

Za ustrezno intimno nego so najboljši izdelki s pH vrednostjo med 3,5 in 4,8. S tem ohranjamo naravno ravnovesje in vzdržujemo zdravo vaginalno mikrofloro, ki jo sestavljajo mlečnokislinske bakterije. Nizka vrednost pH vaginalne flore namreč zavira razvoj škodljivih bakterij in glivic, saj te v kislem okolju težko preživijo.

