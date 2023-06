Skrbimo za oči: pri prvih težavah in poslabšanju vida moramo k okulistu

Najpogostejše težave z vidom so zaradi dioptrije, torej kratkovidnosti, daljnovidnosti ali astigmatizma, pravijo oftalmologi. Druge pogoste očesne bolezni, ki lahko privedejo do izgube vida, so v razvitem svetu siva mrena ali katarakta, starostna degeneracija rumene pege, zelena mrena ali glavkom in diabetična retinopatija. Večina teh je posledica staranja ter sladkorne bolezni.

Več kot tri odstotke Evropejcev je slepih ali slabovidnih, nadaljnjih deset odstotkov pa ima očesne bolezni v začetnih stadijih, zaradi katerih bi lahko oslepeli, če jih ne bi zdravili. Zato oftalmologi svetujejo, da jih obiščemo pri prvih težavah z očmi in vsakem poslabšanju vida, ne glede na to, ali se vid slabša na enem ali na obeh očesih.

Da se nam vid slabša, najprej opazimo pri razpoznavanju detajlov na daleč.

Eno od stanj, ki ga je nujno treba zdraviti, je bolezen suhega očesa. Ima jo od pet do 35 odstotkov evropskega prebivalstva, pogosteje se pojavlja pri starejših. Suho oko je vedno treba zdraviti, tudi pri zelo blagih oblikah, saj lahko sicer postane kronično in ima dolgoročne posledice na vid; redko privede do izgube vida, a vendarle zelo prizadene tistega, ki ima tovrstne težave.

Vsako poslabšanje vida na blizu ni bolezensko stanje, temveč je lahko po 40. letu povsem naraven pojav in se imenuje prezbiopija ali vid starejšega, pravijo oftalmologi. Da se nam vid slabša, najprej opazimo pri razpoznavanju detajlov na daleč, še posebno v slabših razmerah, na primer pri nočni vožnji. Vzrok za to je, da naravna leča v očesu postane trša in manj prozorna, zato postopno izgubimo možnost prilagajanja vida na različne razdalje.

Umetne solze Ker v zadnjem obdobju narašča pogostnost suhih in utrujenih oči zaradi dela z računalniki in uporabe pametnih telefonov, je skrb za oči nujna. Pri omenjenih težavah zelo pomagata vsakodnevna nega vek ter vlaženje površine oči z umetnimi solzami.

Ostrina vida se začne slabšati s pojavom in razvojem sive mrene. Starostno slabovidnost lahko učinkovito odpravimo, bodisi z očali bodisi z operacijo. Pomembno je, da se odločimo za tisto metodo, ki nam najbolj ustreza, pravijo oftalmologi, zato so po 40. letu starosti preventivni pregledi enkrat na leto priporočljivi.

Za zdrav vid lahko največ naredimo sami, in sicer tako, da zdravo živimo ter da v primeru težav z očmi obiščemo oftalmologa. Pozorni moramo biti zlasti na hitro poslabšanje vida na enem ali obeh očeh, bliskanje pred enim očesom, močne bolečine in kronično rdeče oči.