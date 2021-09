Skrb za zobe: ste vedeli, kakšen vpliv ima na naše zdravje?

Bakterije lahko povzročajo nastanek vnetja obzobnih tkiv, ki se najprej kaže kot gingivitis, pozneje pa lahko pride tudi do izgube okolne kosti.

Neprizadete dlesni so rožnate, ne bolijo, ne krvavijo. FOTO: Deagreez/Getty Images



Redno ščetkanje

Ščetka naj bo mehka, po treh mesecih jo zamenjamo. FOTO: Mdphoto16/Getty Images

Zdrave dlesni so na pogled rožnate barve, ne bolijo, med ščetkanjem zob, nitkanjem ali uživanjem hrane ne krvavijo. Prvi znak, ki kaže, da z njimi ni vse, kot bi moralo biti, je prav krvavitev. Ko ob ščetkanju izpljunemo kri, so dlesni vnete. Take se hitro začnejo odmikati od zob, med zobom in dlesnijo nastane obzobni žep, v katerem se nabirajo bakterije oziroma obloge. To je prva stopnja težav, gingivitis. Če ne bomo takoj ukrepali, se bodo le še stopnjevale, kmalu lahko pride do propadanja obzobnih tkiv. Obzobni žepki se povečujejo, saj se povečuje tudi količina bakterij v njih. To lahko privede do odstopanja dlesni, kar razgali vratove zob, ki so bili prej tesno povezani z dlesnijo. Razvije se parodontitis, ki lahko povzroči propadanje obzobnih tkiv, tudi podporne kosti, ki drži zob trdno na svojem mestu. Posledice parodontitisa so nepopravljive, pravijo stomatologi. Vse te težave, če jih ustrezno ne odpravimo oziroma zobozdravnik ne pozdravi, poleg neprijetnosti ob uživanju hrane in pijače ter stalno prisotnega neprijetnega zadaha vodijo v parodontalno bolezen ter končno v izgubo zob.Že dlje časa številne teorije razlagajo povezavo med ustnimi bakterijami in srčnimi boleznimi. Bakterije in njihovi izločki skupaj z vnetjem, ki ga povzročajo, prizadenejo poleg drugih žil v telesu tudi koronarne, ki prehranjujejo srčno mišico. Ko vstopijo v krvni obtok, se prilepijo na maščobne obloge žil, verjetno pa pospešujejo tudi njihovo nastajanje. Zaradi oblog so stene srčnih žil vse debelejše, do srca pride manj hranilnih snovi in kisika. Skrajna oblika takšne prizadetosti je srčni infarkt.Raziskave tudi kažejo, da imajo ljudje s parodontalno prizadetimi zobmi več kot dvakrat pogosteje zdravstvene težave s srcem v primerjavi s tistimi, ki takšnih bolezenskih sprememb v ustih nimajo. Nezdravi zobje so posebno tveganje za vse srčne bolnike, najbolj pa za ljudi z umetnimi srčnimi zaklopkami in tiste, ki so preboleli vnetje srca.Zato je za zdrave zobe in dlesni in tudi naše splošno zdravje še kako pomembna ustrezna in vsakodnevna ustna higiena. Zobozdravniki svetujejo, da si zobe redno ščetkamo dvakrat na dan, saj se začnejo bakterije strjevati v zobni kamen po približno 12 urah, zato je zelo pomembno, da jih redno odstranjujemo. Uporabljamo mehko zobno ščetko, ki jo je treba zamenjati vsake tri mesece, saj obrabljena postane groba, hkrati pa se na njej zadržujejo bakterije. Tudi izbira zobne paste je pomembna. Najbolje je uporabljati takšno, ki vsebuje zelišča in mineralne soli. Poleg ščetkanja je treba vsaj enkrat na dan z zobno nitko temeljito očistiti medzobne prostore. Občasno, sploh po kakšnih posegih v ustih, zobozdravniki svetujejo tudi uporabo antibakterijske ustne vode, ki bo še dodatno odstranila obloge med zobmi.K ustni higieni spada tudi preventivni pregled pri zobozdravniku vsaj enkrat na leto, takrat bo opravil profesionalno ustno higieno in zobni kamen po potrebi tudi odstranil. Odstranitev zobnih oblog vsaj enkrat na leto je pomembna, ker so v njih številne bakterije, ki tvorijo kisline in povzročajo nastanek kariesa.