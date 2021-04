Škodljiva čezmerna raba zaslonov

Različne spletne vsebine, igre, ki izkrivljajo resničnost, krojijo razumevanje sveta mladih.

Že leto dni se spopadamo z epidemijo koronavirusa, ki je otroke in mladostnike vzela iz šol in jih iz klopi prikovala pred zaslone. Šolanje na daljavo pač povzroča dodatno povečano uporabo telefonov, računalnikov in tablic, kar lahko vodi v odvisnost od zaslonov. Pri čezmerni uporabi zaslonov, spleta in spletnih vsebin se lahko razvijejo simptomi, ki so enaki kot pri zasvojenosti s kemičnimi substancami. Odvisnost od digitalnih tehnologij je težje prepoznati, saj je digitalizacija vpletena v vsa področja našega življenja. »Povprečen Evropejec samo na družabnih omrežjih preživi 5 let in 4 mesece svojega življenja,« opozarja, socialni pedagog, mladinski delavec in svetovalec.In tudi če se zasvojenost ne razvije, čezmerno sedenje za zasloni za posameznika ne predstavlja prav nobene koristi, nasprotno: povzroča tveganje za fizično in duševno zdravje! Strokovnjaki opozarjajo na številne vidike problematike čezmerne uporabe interneta, ki so povezani s povečanim tveganjem izpostavljenosti neprimernim vsebinam, nasilju, spletnemu nadlegovanju, pornografiji, pozivom k nevarnim dejanjem, prevaram ali objavam, ki bodo otrokom v prihodnosti škodile in jih bodo obžalovali. Različne spletne vsebine, igre, vsebine družabnih omrežij, ki pogosto izkrivljajo resničnost, krojijo (napačno) razumevanje sveta mladih, vplivajo na njihove odnose, samopodobo in čustvovanje. S količino uporabe se tveganje še povečuje.Strokovnjaki priporočajo, da, če je le mogoče, otroci in mladi zaslone uporabljajo v skupnih prostorih. Tako imajo starši pregled nad tem, kaj gledajo in koliko časa. Z otroki in tudi mladimi naj se pogovorijo o tem, kaj gledajo, berejo in kaj je v tem zanimivega. S tem pokažejo zanimanje, se med seboj povežejo, vzpostavijo in krepijo odnos, to pa je glavni preventivni dejavnik, ki varuje pred čezmerno uporabo zaslonov. Poleg tega naj mladi toliko časa, kot preživijo za zasloni, preživijo tudi zunaj, v naravi. S tem zmanjšajo tveganje za nastanek negativnih učinkov, kot so težave v duševnem zdravju, čezmerna telesna teža, debelost in povečano tveganje za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so srčno-žilne in sladkorna bolezen, motnje spanja. Strokovnjaki odsvetujejo uporabo zaslonov zadnjo uro pred spanjem, ker to negativno vpliva na procese spanja, in svetujejo omejitev pri dolžini uporabe.