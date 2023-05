Skodelica antioksidantov blagodejno deluje na srce in ožilje

Beli čaj je nekaj posebnega med čaji, je ena najmanj obdelanih vrst, zato vsebuje več hranil in deluje močno blagodejno. Ker vsebuje manj kofeina kot črni in zeleni čaj in precej manj kot kava, je odlična izbira za vse, ki bi radi omejili vnos kofeina.

Krepi zdravje ustne votline in varuje zobe.

Beli čaj varuje srce in ožilje, nižal naj bi krvni tlak in pomagal ohranjati zdrave žile. Deluje protibakterijsko, torej pomaga pri zaščiti kože pred mikrobi in drugimi bakterijami. Uživanje belega čaja varuje telo pred okužbami, ki jih povzročajo mikroorganizmi in bakterije, koristil naj bi tudi pri prehladu in gripi. Bogat je z antioksidanti, ki pomagajo v boju proti prostim radikalom, eden od antioksidantov, ki jih vsebuje, je katehin: ta varuje jetra in jih ohranja v dobri kondiciji. Raziskave so pokazale, da imajo tisti, ki uživajo beli čaj, bolj čvrste kosti in tudi večjo kostno gostoto. Prispeva k varovanju ustnega zdravja, vsebuje fluoride, ki preprečujejo nastanek kariesa in propadanje zob. Je tudi aktivna sestavina mnogih kozmetičnih izdelkov, saj antioksidanti v njem ohranjajo zdravje kože in zmanjšajo učinek staranja kože. Uživanje belega čaja naj bi bilo dobrodošlo celo pri hujšanju, saj naj bi pripomogel k prenehanju tvorjenja dodatnih maščobnih celic.