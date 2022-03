Sklepi so za gibanje: vsak z bolečino se mora vprašati, kaj dela narobe

Nezdrav način življenja zelo obremenjuje telo, kar se najprej in najizraziteje pokaže prav na sklepih, ki se prehitro postarajo in oslabijo. Vsak posameznik z bolečino v sklepih se mora vprašati, kaj dela narobe in kaj mora storiti, da bo težave zmanjšal, še raje odpravil.

Krivcev je veliko, tudi preveč sedenja za računalnikom. FOTO: Siri Stafford/Getty Images

Večinoma zadostuje sprememba načina življenja: več telesne dejavnosti, prilagojene letom, opustitev slabih življenjskih razvad, zdrava prehrana, zmanjšanje ali vsaj vzdrževanje telesne teže, posebno pri starejših, razbremenitev pri delu, športu, izogibanje poškodbam, uporaba pravilnih gibov, pravilna telesna drža in podobno.

Ko trga v kosteh Za boleče sklepe so kriva tudi revmatična obolenja. Med simptomi, ki jih pogosto spremljajo, so otekline, pordelost sklepov in jutranja okorelost. Ko bolezen napreduje, se pojavijo še nepravilnosti in slabša gibljivost sklepov. Zato le obiščimo zdravnika, če nas večkrat trga v kosteh ali če imamo tovrstne težave. Revmatična obolenja so praviloma neozdravljiva, a s pravočasnim in ustreznim zdravljenjem jih lahko umirimo in tudi zaustavimo njihovo napredovanje.

Krivcev za boleče sklepe je veliko. Daleč največji je negibanje. Na sklepe v rokah, nogah in tudi hrbtenici lahko zelo slabo vplivajo pretirana uporaba mobilnega telefona, napačna obuvala, preveč sedenja za računalnikom, prevelika teža. Tudi preveč telovadbe in napačno gibanje lahko zelo obremenita naše sklepe, celo toliko, opozarjajo strokovnjaki, da lahko to privede do resnih degenerativnih sprememb.

Ortopedi svetujejo, da smo še posebno pozorni pri nekaterih vsakodnevnih opravilih. Ko odpiramo težka vrata, jih potisnimo z rameni, ne s prsti. Ko dvigujemo težko breme s tal, upognimo kolena in ga dvignimo z nogami, ne s hrbtenico. Tudi ko nekaj nosimo, to držimo s celimi dlanmi ne le s konicami prstov.

Nezdrav način življenja zelo obremenjuje telo.

Pri ohranjanju zdravih sklepov velja, da nikakor ne smemo zanemarjati bolečine v njih. Če nas bolijo, ker smo preveč fizično aktivni, to preprosto zmanjšamo ali za nekaj časa opustimo. Če bolečina niti potem ne mine, je priporočljivo, da obiščemo osebnega zdravnika in skupaj z njim poskušamo najti vzrok zanjo.