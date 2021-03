Sklece med odmorom

Če je le mogoče, pojdite po stopnicah, in to čim hitreje. FOTO: Spukkato/Getty Images

Z malo truda lahko ostanemo aktivni kjer koli, tudi za mizo.

Da dolgotrajno sedenje škoduje zdravju, zdaj menda že dobro vemo, zato je dobro, da ga čim večkrat prekinemo in naredimo nekaj hitrih vaj, naj bo to doma ali v pisarni. Prekinitev sedenja lahko traja le nekaj sekund ali pa nekaj minut, med telefonskim klicem se na primer sprehajamo.Več znanstvenih raziskav je pokazalo, da že kratka vadba nekajkrat na dan vodi v izboljšanje kondicije in celokupnega zdravja. To pomeni, da se lahko gibamo prav tam, kjer smo, in se nam ni treba niti preobleči. Za številne med nami, ki smo ob pandemiji začeli delati od doma, je tako kratka vadba postala del življenja: med odmori najdemo čas za nekaj počepov, poskokov, sklec.V nedavni raziskavi je sodelovalo 11 moških in žensk s čezmerno težo, ki so devet ur na dan sedeli v udobnih stolih in delali ali gledali televizijo, vsi so dobili po tri obroke. Prvi dan niso smeli vstati s stola, razen za stranišče. Drugi dan so vstali enkrat na uro in se vzpenjali po stopnicah, kar jim je vzelo 20 sekund. To je izboljšalo občutljivost za inzulin, kar je znak metabolnega zdravja.Če sedenje prekinemo z občasnimi kratkimi intervalnimi vadbami, bomo bolje predelali hranila, pravijo raziskovalci in še, da to seveda ne more zamenjati vsakodnevnega rednega gibanja, lahko pa vendarle prinese nekaj koristi. Če imate doma na primer sobno kolo, se vam ni treba niti preobleči, saj se v 20 sekundah ne boste pošteno preznojili.Podobno raziskavo je opravila univerza McMaster in z njo dokazala, da lahko že kratkotrajno gibanje izboljša kondicijo. Sodelujoče so razdelili v dve skupini, ena se je gibala, in sicer trikrat na dan so se hitro in le 20 sekund vzpenjali po stopnicah, pred tem so se ogreli z nekaj poskoki in počepi, potem pa ohladili s sprehodom. Po šestih tednih teh 20-sekundnih vadb so sodelujoči izboljšali svojo aerobno sposobnost za pet odstotkov. Izboljšala se je tudi moč v nogah.Torej: že z malo truda lahko ostanemo aktivni, in to v skorajda vseh okoliščinah, ne glede na to, kako zaposleni smo. Ključ za doseganje prednosti kratkotrajnih vadb pa je ritem: hitrejši je, bolje je. Iti moramo iz območja udobja, biti bolj energični. Če gremo na primer vsak dan na sprehod v bližnji park, hodimo hitreje kot sicer.Ta teden si poskusite popestriti s kratkimi intervali gibanja, ki jih vpletite v ves dan. Ko greste na stranišče, naredite deset poskokov. Ko greste po kozarec vode, naredite deset počepov. Med telefonskim klicem, kot rečeno, hodite: človek na drugi strani ne bo niti vedel za to, ali pa dvigujte uteži, če jih imate doma. V gibanje vključite glasbo, najljubšo pesem: vsako uro si jo zavrtite, vmes pa plešite, skačite ... Z glasbo boste še okrepili blagodati gibanja, pozitivna čustva.