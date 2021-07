Škatlasto dihanje: šestnajst sekund ublaži stres

In kako jo izvedemo?

Mnogi jo izvajajo, da laže zaspijo.

Večina dihanju ne posveča pretirane pozornosti, a je še kako pomembno, v telo sprejemamo kisik in oddajamo v okolje ogljikov dioksid. Dihamo z različnim tempom, ko smo pod stresom ali se počutimo ogrožene, je drugačno kot takrat, ko smo sproščeni, varni. A na srečo lahko na dihanje vplivamo in posledično blažimo stres, nemir. Ste že kdaj preizkusili škatlasto dihanje? Ne, ni se treba zapreti v škatlo, le predstavljamo si jo, pravzaprav njene stranice, in se pri tem osredotočamo na vdih in izdih ter zadrževanje diha. Ima štiri faze, vse so enako dolge. Pri vsaki fazi si predstavljajmo stranico kvadratne škatle, pravzaprav jo v mislih narišemo, na koncu pa bomo dobili kvadrat. Vajo lahko izvedemo v katerem koli delu dneva, koristi tudi v primeru tesnobe, stresa.V štirih korakih. Najprej počasi vdihnemo, vdih traja štiri sekunde. Nato za štiri sekunde zadržimo dih, potem počasi, v štirih sekundah izdihnemo in spet zadržimo dih za štiri sekunde. Vsako fazo lahko glede na lastne zmožnosti in želje podaljšate ali skrajšate, a navadno traja od tri do šest sekund; vajo ponavljamo od ene do pet minut. Navadno zadostujeta že dve minuti, da se živčni sistem umiri. Oči imamo lahko zaprte ali odprte, vajo lahko izvajamo leže ali sede.Ni predpisano, kako pogosto in redno uporabljamo škatlasto dihanje, koristno pa je vajo izvesti, kadar smo pod stresom ali tesnobni, lahko pa jo izvajate vsak dan ob istem času in tako oblikujete dosledno rutino. In obenem poskrbite za zdravstvene koristi. Dihalne vaje namreč ne blažijo le stresa, ampak izboljšujejo spanec, pozornost, tudi spomin, bolje nadzorujemo razpoloženje in nižamo krvni tlak. Če imate težave z dihanjem oziroma dihalnimi potmi, se pred izvajanjem vaje posvetujte z zdravnikom.