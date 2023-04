Sindrom rešitelja: Če imate željo pomagati tistim, ki vas za to ne prosijo, ste v velikih težavah

Od kod izvira obsesivna želja nekomu pomagati, četudi nas za to ne prosijo? Znaki sindroma rešitelja morda niso tako opazni, a tista močna želja po pomoči tistim, ki za to ne prosijo, je prvi indikator.

Izraz "rešitelj" izvira iz psihologije, nastal pa je, ko je Stephen B. Karpman opisal model socialne in psihološke interakcije, znan kot Karpmanov trikotnik. Zdravnik je v njem opredelil tri glavne vloge, ki jih ljudje igrajo v različnih situacijah: žrtev, preganjalec in rešitelj. Kakšen je motiv osebe s sindromom rešitelja? Žrtev poskuša obdržati tako, da postane odvisna od njega.

Skrb se spremeni v soodvisnost

Obsesivna potreba po pomoči drugim se pojavi, ko se človek lahko izpolni le v skrbi za druge. Rešitelj pride na pomoč (tudi tistim, ki je sploh ne potrebujejo) na svojo škodo. Zavestno sprejema soodvisne odnose, prepričan, da si ne zasluži ljubezni, a si govori, da mora partnerja, otroka, prijatelja, soseda, sodelavca rešiti težav. Za obsesivno ustrežljivostjo se skriva del narcisoidnosti, ki rešitelju sporoča, da je čas, da si dvigne samozavest. Rešitelj raste v lastnih očeh in si reče »kako sem nesebičen/občutljiv/prijazen«.

Kako se obnaša rešitelj? V zameno noče ničesar, zaradi česar je nasprotna stran frustrirana. Na začetku razmerja se zdi, da je rešitelj zadovoljen z lastno nesebičnostjo, čez nekaj časa pa se počuti praznega in nemočnega.

Razlog: travma iz otroštva

Potreba pomagati vsem, govori o čustvenem in psihičnem neravnovesju, ki je nastalo kot posledica vzgoje in privzgojenih vrednot. Rešitelj si prizadeva pridobiti odobravanje, pohvalo in biti »priden«. In za to mora biti ustrežljiv in odziven.

To neravnovesje je prisotno tudi v odrasli dobi in onemogoča oblikovanje ustrezne samopodobe.

Kako ozdraviti sindrom rešitelja?

Obstajajo kognitivni pristopi, ki bodo popravili manifestacije sindroma. V središču teh tehnik je osredotočenost na samozavest in ljubezen do sebe. Pomembno je, da ste pozorni na svoje dobro počutje, ne pozabite na svoje potrebe in interese. In seveda je pomembno utrditi lastno mnenje, da ste in boste ljubljeni že zato, ker ste to, kar ste, in ne zaradi pomoči in uslug drugim.