Sindrom karpalnega kanala – tako si lahko pomagate

Sindrom karpalnega kanala je bolezensko stanje, ki prizadene živec medianus, ki poteka skozi zapestje – natančneje skozi karpalni kanal.

Pacienti občutijo utesnitev živca zaradi nevroloških simptomov, kot so pekoča bolečina, ki izžareva, občutek odrevenelosti in mravljinčenja, zmanjšan obseg gibljivosti v zapestju in šibka mišična moč.

