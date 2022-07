Si tudi vi pri umivanju zob na koncu z vodo splaknete usta? Tega nikar ne počnite

Po tiktoku je zakrožil video specialistke zobne in čeljustne ortopedije in otroškega zobozdravstva Gordane Čižmek, ki je sicer prava zvezda na tem omrežju. Mnoge so presenetile njene besede, da si pri umivanju zob z zobno pasto ne bi smeli splakniti ust. Med komentarji se je usul plaz začudenja uporabnikov, predvsem pa jih zanima, zakaj tega ne bi smeli početi.

Odgovor smo poiskali kar v ordinaciji Čižmekove, kjer so nam pojasnili, zakaj splakovanje ust ni dobro. »Zob naj si po umivanju ne bi splakovali zato, da fluorid iz zobne paste ostane na površini zob in se namesto kalcija vgradi v površino zoba (sklenino). Taka sklenina je odpornejša proti kariesu.«