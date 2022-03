Šest znakov, ki kažejo, da je vaš partner v krizi srednjih let: kako mu lahko pomagate?

Skoraj 25 odstotkov ljudi doživlja krizo srednjih let, ki jo povzročajo staranje, pomanjkanje življenjskih dosežkov ter obžalovanja stvari iz preteklosti. Treba jo je sprejeti in nadaljevati življenje ali pa narediti nekaj korakov v smer, kjer bodo vaša pričakovanja v skladu z realnostjo.

Ko gledate svojega partnerja, kako se bori s to težavo, je lahko boleče. Bodite pozorni na naslednje znake in pomagajte svoji ljubljeni osebi.

Manko sreče in zadovoljstva z življenjem

Medtem ko ljudje začnejo svoje življenje polni navdušenja in energije, v srednjih letih mnogi trdijo, da je njihovo zadovoljstvo z življenjem na najnižji točki v življenju.

Raziskovalci pravijo, da ima sreča svojo pot v življenju, trenutek, ko doseže dno, pa je znak krize srednjih let. Dobra novica je, da se po njej spet povečujeta veselje in zadovoljstvo z življenjem.

Občutek praznine

Drugi znak, da gre vaš zakonec skozi težko fazo v življenju, je dejstvo, da morda misli, da v njegovem življenju primanjkuje vznemirjenja in smisla. Ob razmišljanju o neizogibnem staranju, s katerim se sooča, se mu morda zdi, da je zdaj zadnja priložnost, da naredi nekaj dobrega in norega, da si življenje naredi nepozabno. Nekatere lahko to vodi v nepremišljena in škodljiva dejanja, za druge je priložnost za uresničitev življenjskih sanj.

Spremembe vedenja

Za vse duševne krize so značilne spremembe v navadah, ki so vidne. Oseba lahko spremeni svojo rutino spanja, manj skrbi za higieno ali pa se prehranjuje drugače. Včasih so te spremembe nenadne in očitne, na primer obstaja stereotip, da moški v tem obdobju začnejo kupovati luksuzne predmete, kot so dragi avtomobili.

Ponovni premislek o dolgoletnih prepričanjih

Tako moški kot ženske se nagibajo k dvomom o svojih življenjskih odločitvah. Oseba, za katero se je zdelo, da je srečno poročena, na primer vloži zahtevo za ločitev. Ali pa se želi nekdo, ki je od nekdaj užival v življenju na podeželju, morda naenkrat želi preseliti v veliko mesto.

Če vaša ljubljena oseba začne spreminjati svoje življenjske vrednote, bodite potrpežljivi. Morda bo to le prehodna faza ali pa se boste ravno zaradi krize bolje razumeli in začeli živeti bolj zavestno.

Intenzivni občutki nostalgije

Čeprav se življenje ljudi v 40. letih bolj ali manj ustali, lahko začutijo nostalgijo po preteklosti. Od igrač, ki so jih imeli kot najstniki, do časa, ko je bilo več svobode in manj odgovornosti – človek lahko marsikaj pogreša in obžaluje. Ob doživljanju krize srednjih let se zlahka zataknemo pri misli, da je bila preteklost boljša.

Primerjava z drugimi

Ljudje bi lahko začeli primerjavo svojega življenja z življenjem drugih in običajno se zdi, da rezultat ni v njihovo korist. Nenadoma pomislijo, da so vsi okoli njih srečnejši, bogatejši, da imajo boljšo kariero itd. Če ste opazili, da je vaša ljubljena oseba začela razmišljati o tem, je čas, da jo spomnite na vse dosežke v njenem življenju.

Kako lahko pomagate svojemu partnerju?

Ta vrsta krize se razlikuje od depresije, sčasoma se izboljša, zato bodite potrpežljivi s svojo ljubljeno osebo. Poslušajte brez obsojanja in zdravo komunicirajte. Dajte ji čas in prostor, da razreši svoja čustva. Z zakoncem lahko obiščete tudi terapevta, piše Bright Side.