Šest preprostih rešitev, če vas muči zaprtje

Zaprtje je vse prej kot prijetno. Najpogosteje ga povzroča zaužitje premalo tekočine in vlaknin. Poskrbite, da ne bo tako, in se dovolj gibljite. Pijte čaj z medom in limono Čaj telesu dovaja tekočino, z vidika premagovanja zaprtja bo še učinkovitejši, če mu boste dodali med in limono. Med je blago odvajalo, limona pa deluje kot naravni spodbujevalec prebave in pospešuje izločanje strupenih snovi iz telesa. Pijte veliko vode Ker je dehidracija pogosto vzrok za zaprtje, poskrbite da boste vsak dan zaužili vsaj dva litra vode oziroma druge nesladkane tekočine. Jejte z vlakninami bogato hrano V tem letnem času nam narava ponuja številne pridelke, ki telesu zagotavljajo vitamine, minerale in vlaknine. Slednjih bi vsak dan morali zaužiti 25 do 30 gramov. Njihov najboljši izvor so surovo sadje, zelenjava, tudi polnozrnata žita in izdelki iz njih. Jejte suhe slive Te so bogate z vlakninami in naravnimi sladkorji, ki pozitivno vplivajo na prebavo. Zvečer v vodi namočite šest do osem suhih sliv, jih zjutraj pojejte in popijte tekočino. Dobrodošla semena Najboljša so lanena semena, ki na naraven način spodbudijo prebavo in premagujejo zaprtje. Dodajte jih solatam, juham, slanemu pecivu in podobnim jedem ter izboljšajte njihov okus, hkrati pa premagajte zaprtje. Ne pozabite na jogurt Mlečni izdelek vsebuje zdrave bakterije, ki uravnavajo črevesno floro in vplivajo na prebavo. Tako kot druga fermentirana živila, kot so kislo zelje, kombuša, kefir itd.