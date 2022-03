Šest napak, ki se jim morate izogibati med menstruacijo

Običajno dnevi menstruacije niso ravno prijetni. So pa napake, ki pogosto bolečine še okrepijo in poslabšajo počutje. Poglejte, katerim se morate tedaj dosledno izogibati.

Uporaba nekaterih tamponov in vložkov

Večina vložkov in tamponov je iz umetne svile, ki je podobna poliestru, in iz beljenega bombaža. Takšni higienski pripomočki lahko vsebujejo sledove pesticidov, belila in drugih toksičnih spojin, ki vplivajo na sistem z notranjim izločanjem in tudi na plodnost. Dolgotrajna uporaba teh lahko ogrozi zdravje, zato je boljše uporabljati tovrstne pripomočke iz organskih sestavin.

Preredko menjavanje tamponov ali vložkov

Dlje ko uporabljate en vložek ali tampon, več je na njem bakterij, ki lahko v skrajnih primerih povzročijo tudi toksični šok. Tampon je priporočljivo menjati najmanj vsake štiri, vložek pa vsakih šest ur.

Uporaba dišečih izdelkov

Nihče ne mara neprijetnega vonja tam spodaj, a uporaba dišečih kozmetičnih in higienskih pripomočkov nikoli, zlasti pa med menstruacijo, ni dobra ideja. Ti namreč vsebujejo veliko kemikalij, kot so parabeni in ftalati, rušijo naravno ravnovesje bakterij in gliv na koži, povzročajo draženje in rušijo naravno vrednost pH spolovil.

Premalo spanja

Spanec med menstruacijo pogosto kratijo krči, nočni izlivi in druge neprijetnosti, vseeno pa bi morali vsako noč spati vsaj sedem ur. Pomanjkanje počitka namreč negativno vpliva na ravnovesje hormonov in s tem na razpoloženje, prav tako veča verjetnost vnetnih procesov in izzove še več bolečin.

Izogibanje vadbi

Vadba je koristna v vsakem primeru. In čeprav misel nanjo med menstruacijo ni najbolj prijetna, pomaga pri blaženju stresa in menstrualnih bolečin. Zmerna vadba, denimo sprehodi, lažja joga in podobno torej blažijo menstrualne težave.

Pitje kave

Pomanjkanje spanca, slabše počutje, glavobol so odlični razlogi za kakšno skodelico kave več med menstruacijo. Žal to ni najboljša ideja. Kofein namreč spodbuja dehidracijo, povečuje napetost in še krepi nespečnost. Zato se med menstruacijo kofeinu izogibajte, kolikor je le mogoče.