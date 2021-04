Šest najboljših živil za močne mišice

Za močne in zdrave mišice je nepogrešljiva redna in dosledna telesna dejavnost. Zlasti so s tega vidika ključne vaje za moč. A pri celotni zgodbi veliko vlogo igra tudi prehrana. Poglejte, katerih živil za močne in zdrave mišice ne sme manjkati na jedilniku. Račje prsi Čeprav so nekoliko mastnejše od piščančjih, jih prekašajo po vsebnosti beljakovin. Kos račjih prsi jih vsebuje 46 gramov, enaka količina piščančjih pa 30. Stročnice Res je sicer, da se stročnice po vsebnosti beljakovin med seboj razlikujejo glede na vrsto, za vse pa drži, da so bogate s temi snovmi. V povprečju jih je v skodelici (240 gramov) do 19 gramov. Ostrige V eni ostrigi sta približno dva grama beljakovin, s šestimi jih tako zaužijete 12, kar je skoraj polovica priporočljivega odmerka na obrok. Losos V 85 gramih te ribe je 15 gramov beljakovin, meso lososa je zato nadvse priporočljivo. Mleko 240 mililitrov kravjega mleka vsebuje okoli osem gramov beljakovin, zato je to napitek, ki je najboljši po vadbi. Sardele Še ena vrsta rib, ki izstopa po vsebnosti beljakovin. V eni konzervi je približno 23 gramov beljakovin, ob tem pa še veliko kalcija, ki skrbi za močne in zdrave kosti.

