Šest lastnosti, ki jih otroci podedujejo samo od očeta: ostali boste brez besed, ko boste slišali, za kaj gre

Pri pouku biologije smo se naučili, da 50 odstotkov naše DNK podedujemo po materi in 50 odstotkov po očetu. To biološko dejstvo pa ne pomeni, da vsak starš na svojega otroka prenese enako količino telesnih in genetskih lastnosti. Dejansko obstaja za 60 odstotkov večja verjetnost, da bodo otroci podedovali lastnosti svojih očetov preprosto zato, ker narava raje izraža te gene.

Za katere lastnosti je večja verjetnost, da izvirajo z očetove strani?

Duševne motnje

Med tistimi, ki jih moški prenašajo na svoje potomce, prednjačita ADHD (attention deficit hyperactivity disorder – pozornosti s hiperaktivnostjo) in shizofrenija.

Reproduktivno zdravje

Raziskave so pokazale, da je slaba kakovost sperme lahko dedna. V tem primeru bodo otroci, spočeti v epruveti, verjetno tudi sami imeli težave s spočetjem.

Bolezni srca

Znanstveniki so odkrili, da so lahko nekateri moški nosilci okvarjenih kromosomov, ki povečajo verjetnost koronarne arterijske bolezni za 50 odstotkov. V nekaterih okoliščinah to lastnost podedujejo sinovi.

Rast

Zanimivo je, da je rast odvisna od genov očeta: višji ko je oče, večja je možnost, da bodo tudi dediči visoki.

Barva oči

Ker očetovi geni prevladujejo nad materinimi geni, je večja verjetnost, da bodo otrokove glavne poteze obraza in barva oči enake očetovim.

Stanje zobovja

Vedeti morate, da so za zgradbo čeljusti odgovorni moški geni, zato otroci po očetu podedujejo gostoto zob, belino ipd.

Kaj pa inteligenca?

Mati prenese 100 odstotkov svojega intelekta na svoje sinove. Enako velja za nezadostno razvite duševne sposobnosti, ki jih sin podeduje po materi.

Oče si lahko 'deli' intelekt samo s hčerjo, vendar je možnost za to 50-odstotna (kar pomeni, da lahko hči podeduje intelekt tako po materi kot po očetu).

Kaj podedujemo samo po materi?

1. Presnova – sposobnost hujšanja

2. Moč koncentracije

3. Nagnjenost k staranju – prve gube se bodo razvile enako hitro kot pri vaši materi

4. Razpoloženje – če je mati vesela in nasmejana oseba, bodo tudi otroci

5. Spomin – če ima vaša mati tudi v starosti spomin 'kot slon', ne skrbite, tudi vi boste takšni.