Sem starš otroka s posebnimi potrebami in bom iskren, organi nas imajo za norce

Vse birokratske potrebe precej uspešno razrešujem, zataknilo pa se je pri pridobivanju certifikata SIGOV za dostop do E-uprave, ZZZS in zVem. Žal so na upravni enoti nepopustljivi (verjamem, da je uradnica ravno tako ujetnica birokratskih nesmislov) in pravijo, da mora zahtevek podpisati oseba s posebnimi potrebami in ne njen zakoniti zastopnik ... Preberite izpoved bralca in nasvet pravnika na onaplus.si.