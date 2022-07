Seks za srečo in veselje: pogosto spolno aktivni so manj depresivni

Zdrava in osrečujoča spolnost je zelo pomemben del kakovostnega in zdravega življenja. Vanjo moramo vlagati in jo negovati, pravijo strokovnjaki za partnerske odnose. Ne nazadnje so hormoni, ki se sproščajo v doživljanju orgazma pri spolnem odnosu, znanstveno dokazano močno lepilo v partnerstvu. A z leti se lahko v dolgotrajnem partnerskem odnosu zgodi veliko sprememb, spreminja pa se tudi spolno življenje.

Pogosto spolno aktivni so manj depresivni in manj osamljeni.

Težave pestijo tako moške kot ženske. Na spolno željo in pogostost spolnih odnosov vplivajo tudi nekatera bolezenska stanja in zdravila. Pri ženskah v zrelih letih so pri spolnem aktu najpogostejše težave suhost nožnice, ki jih je mogoče uspešno ublažiti, pri moških pa težave z erekcijo.

O težavah je treba spregovoriti. FOTO: Mariia Polskaia, Getty Images

Erektilna disfunkcija pesti kar precej moških, ti niso sposobni doseči ali obdržati zadosti čvrste erekcije za uspešen spolni odnos. Začetne težave se lahko pri manjšem odstotku moških začnejo pri 40. letu starosti, ima jih skoraj 70 odstotkov 70-letnikov, motnje z erekcijo ima skoraj vsak drugi po 70. letu starosti. Zaradi staranja populacije pa bo po letu 2025 več kot 320 milijonov moških z erektilno disfunkcijo. Čeprav je zdravljenje uspešno, jih premalo odkrito spregovori o težavah, pravijo urologi. Osnova uspešnega zdravljenja erektilne disfunkcije so partnerjevo razumevanje in spodbuda ter odkrit in iskren pogovor. Pomagajo tudi sprememba načina življenja, redna fizična aktivnost, zmanjšanje čezmerne telesne teže, opustitev kajenja in uživanja alkoholnih pijač.

Boljše počutje

Vendar vse te fizične težave ne bi smele vplivati na naš odnos, še posebno če vemo, da se sčasoma pomen spolnosti v odnosu spreminja. Na začetku je bila v funkciji vzpostavljanja odnosa, pozneje pa postane sredstvo vzdrževanja in vnovičnega povezovanja med raznimi izzivi, ki jih prinaša življenje, o dobrih odnosih tudi na spolnem področju pravi psihologinja dr. Tjaša M. Kos. »Stres na delovnem mestu, finančni izzivi, zoprni sodelavci, vzgoja otrok … izzivov, ki jih prinaša odraslo življenje, ne zmanjka. Ob zadovoljujoči spolnosti se partnerjema vedno znova uspe povezati in se regenerirati od življenjskih izzivov. Ob takšni združitvi se odnos jača, tudi marsikatero nesoglasje se zgladi ob nevrokemičnem koktajlu, ki se v naših možganih sprosti ob spolnosti,« je prepričana strokovnjakinja.

Iz številnih študij pa lahko razberemo, da spolnost v zrelih letih pripomore tudi k boljšemu počutju in bolj zadovoljnemu življenju na splošno. Tako so posamezniki, ki so pogosto spolno aktivni, videti v povprečju za sedem let mlajši. So tudi bolj zadovoljni z življenjem, srečnejši in boljšega mentalnega zdravja, starejši od 50 let, ki so pogosto spolno aktivni, pa imajo boljši spomin in so manj depresivni ter manj osamljeni.