Seks krepi zdravje

Še posebno pomembna je zadovoljujoča spolnost na začetku zveze, saj takrat omogoča, da se odnos sploh vzpostavi. FOTO: Rawpixel/Getty Images

Zdrava spolnost v šoli

Kontracepcija ščiti pred neželeno nosečnostjo, ne pa pred spolno prenosljivimi boleznimi. Pred temi ščiti kondom, ki je fizična pregrada med morebitno okuženo sluznico in spermo. Slovenci zelo dobro poznamo HIV/aids v nasprotju s preostalimi spolno prenosljivimi boleznimi. Predvidoma je to rezultat številnih kampanj in programov na tem področju, pravi Evita Leskovšek in dodaja, da na žalost še vedno nimamo sistematično urejene vzgoje za zdravo spolnost v šolskem programu. »Tri četrtine mladih se pri prvem spolnem odnosu zaščiti s kondomom, pozneje pa ta odstotek pade zaradi stalnih partnerskih zvez, ko se poveča uporaba hormonske kontracepcije in drugih metod.«

Številne koristi

Pogosto spolno aktivni starejši od 50 let imajo boljši spomin in so manj depresivni. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Zdrava spolnost je vsekakor pomemben del partnerstva. Intimnost poglablja navezanost. Tudi v biološkem smislu. Znanstveniki so namreč dokazali, da hormoni, ki se sproščajo ob orgazmu, delujejo kot lepilo v partnerskih odnosih. Zdrava spolnost je povezovalna in namenjena tudi užitku. Tako kot je pomembna za dober partnerski odnos, tako je dober odnos med partnerjema pomemben za dobro spolnost, pravi strokovnjakinja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dr. med.Spolna intima utrjuje povezanost, temelji na zaupanju in ni povezana s tveganji, kot je okužba s spolno prenosljivimi boleznimi, neželeno nosečnostjo, nasiljem, varanjem in podobno.Psihologinja dr.pravi, da je še posebno pomembna na začetku zveze, saj takrat omogoča, da se zveza sploh vzpostavi. »Metuljčki v trebuhu, naval vznemirjenja in spolno poželenje, ko vidimo partnerja, nam dajo elan, da premagamo nesoglasja in zmoremo prilagoditve, kompromise,« pravi psihologinja in razloži, da se med spolnim aktom v naših možganih sproža t. i. angelski koktajl, v katerem endorfini in oksitocin s preostalimi nevrotransmiterji poskrbijo, da se razgradi stres, hkrati pa oksitocin pripomore k temu, da se povežemo. Vse to nam pomaga vzpostaviti vez z drugo osebo, naredi nas bolj dojemljive, dostopne za potrebe in želje drugega in nas odpira za empatijo. Se pa, kot pravi, sčasoma pomen spolnosti v odnosu spreminja. Če je bila na začetku v funkciji vzpostavljanja odnosa, pozneje postane sredstvo vzdrževanja in vnovičnega povezovanja med raznimi izzivi, ki jih prinaša življenje. O zadovoljujoči, zdravi spolnosti torej lahko govorimo takrat, kadar se naša pričakovanja ujemajo s tem, kar nam prinaša realnost, še pravi psihologinja. Če se želimo psihološko opremiti za čim bolj zdravo spolnost v času negotovosti, ki jih prinaša tudi ta čas epidemije, bo dobro, da razvijamo odprtost duha in psihološko čvrstost. Osredotočenost le na hollywoodske predstave o preveč hormonih, ki vodijo v skok med rjuhe že prvi večer, nam ne bo v prid. Večjo uslugo si bomo naredili, če bomo širili svoje koncepte o tem, kaj je dobra spolnost in kako pripomore k zdravemu in zadovoljujočemu življenju.Ne glede na to, ali ste v zvezi ali samski, pa študije jasno potrjujejo fiziološke, psihološke in socialne koristi spolnosti oziroma seksa. »Pogosti, zadovoljujoči spolni odnosi izboljšujejo kardiovaskularno zdravje, dvigujejo odpornost, izboljšujejo spanec in se povezujejo z dolgoživostjo. Študije tudi kažejo, da moški, ki pogosteje seksajo, redkeje zbolijo za rakom. Pri ženskah pa se analgetične substance, ki se sproščajo med orgazmom, povezujejo z manj bolečimi menstruacijami, manj inkontinence, neredko celo zmanjšujejo glavobol,« pravi dr. Kosova.Raziskave pri obeh spolih še kažejo, da pogostejši odnosi izboljšujejo libido in plodnost. Zaradi estrogena, ki se sprošča pri spolni aktivnosti – bodisi s partnerjem bodisi pri masturbaciji –, pa deluje pomlajevalno: iz študij lahko še razberemo, da so pogosto spolno aktivni posamezniki videti v povprečju sedem let mlajši. So tudi bolj zadovoljni z življenjem, srečnejši in boljšega mentalnega zdravja, med starejšimi od 50 let pa so imeli spolno aktivni pogosto boljši spomin in so bili manj depresivni ter manj osamljeni.