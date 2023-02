Sedem znakov, da ste rojeni za nekaj velikega: se prepoznate?

Na tem čudovitem planetu mrgoli ljudi, ki želijo nekaj spremeniti, ki vedo, da lahko dosežejo vse, kar želimo. Pogosto jih stvari, za katere mi mislimo, da so ovire na naši poti, dejansko podpirajo. To so znaki, ki kažejo, da ste tudi vi verjetno usojeni za nekaj večjega in da vam je usojeno, da to dosežete.

Stvari čutite zelo globoko

Ljudje, ki so jim usojene velike stvari, po navadi stvari čutijo zelo globoko. Mogoče vas niso naučili, da je v redu čutiti. Morda so vas učili, da vas bodo vaši občutki ovirali, da postanete veliki. Poskusite to obrniti.

Včasih so naša čustva naša resnica. Vaša sposobnost, da ste veliki in pomembno prispevate k svetu, je odvisna od vaše resnice. Naj se torej vaši občutki pokažejo in vas vodijo tja, kjer morate biti. Vaše ustvarjanje je odvisno od tega.

Ste idealist

Svet vidite v najboljši luči in se ne boste ustavili pred ničimer, da bi dosegli svoje ideale.

Ko ste bili mlajši, so vam rekli, da ste idealist. Sprva ste mislili, da gre za kompliment. Potem pa vas je svet začel zadrževati, kot da bi ljudje govorili, da ne morete uspeti, da svet ni ustvarjen, da bi bil lep.

Zdaj vam je sploh vseeno, kaj si ljudje mislijo o vas ali kako vas imenujejo. Ker živite v svetu svojih vizij in stvaritev, se vaš osebni svet zdi idealen, saj veste, da bo nekega dne lahko ves svet tak. Torej koga briga, kaj je res in kaj ne, če se zabavate in s tem pomagate drugim. To, da ste idealist, vas ne naredi nore, temveč vas naredi ustvarjalne.

Ne marate delati za druge ljudi

Ste rojeni vodja in to veste. Ali pa morda ne veste. Vendar pa ne marate sodelovati pri stvareh, ki ne naredijo velike razlike. Ko delate za druge, se počutite, kot da ste obtičali.

Želite svobodo, prilagodljivost, ustvarjalnost, vendar se vam preprosto ne zdi, da bi to lahko v celoti dosegli, medtem ko delate za nekoga drugega. Veste, da je vaša vizija dragocena in da boste popolnoma zadovoljni šele, ko boste uporabili vse svoje talente.

Nagnjeni ste k temu, da s stvarmi odlašate, dokler niste resnično navdihnjeni

Odlašanje pogosto deluje proti nam. Verjamemo, da moramo nekaj dokončati, ker mislimo, da nas bo to pripeljalo od točke A do točke B. Kaj pa, če dejansko bežimo stran od navdiha?

Zaslužite si pravico presoditi, kaj je v danem trenutku resnično dobro za vas. Vam strah preprečuje, da bi zmanjšali seznam opravil ali gre za pomanjkanje navdiha? V primeru slednjega verjamete, da vas to, kar vas navdihuje, pripelje tja, kjer morate biti. Pogosto prav ta navdih nemogoče naredi mogoče.

Kot otrok ste mislili, da so odrasli, ki nosijo obleke in hodijo v službo, nori

Globoko v sebi ste vedno vedeli, da je življenje več kot varen in pragmatičen način življenja. Vedeli ste, da bi lahko imeli večji vpliv na svet, če bi šli po svoji poti, in da vaša pot vključuje več svobode in prilagodljivosti, kot so jo imeli ti »nori odrasli«.

Ne glede na to, ali ste to v celoti dosegli ali ne, veste, da je občutek, ki ste ga imeli kot otrok, popolnoma pravilen.

To, kar počnete, imate tako radi, da bi to počeli brezplačno

V tem je ironija – zaslužite si vedeti svojo vrednost in bolj ko začnete zaračunavati svojo polno vrednost za svoj prispevek svetu, večjo vrednost bodo prejeli tisti, ki jim služite.

Vendar veste, da delate z namenom in da vam je usojeno delati velike stvari. Ko imate to, kar počnete, tako radi, da pri delu ne razmišljate o denarju.

Ne morete vedno povedati, kako veste stvari, ampak jih pač veste

Vizionarji običajno ne dobijo svojih vizij iz tega, kar je zunaj njih, ali iz tega, kar jim svet govori, da bi morali ustvariti. Vizije se sprožijo od znotraj, da ustvarijo tisto, kar se jim zdi prav. Temu lahko rečete intuicija, šesti čut.

Če vam je na tem svetu namenjenega nekaj večjega, bo to znanje spregovorilo iz vas.

Ustvarjanje velikih stvari ni možnost, to je vaša usoda. Vaš šesti čut vam bo to zagotovo povedal.