Sedem stvari, ki jih vsi počnemo po obroku, a ne bi smeli: s tem resno ogrožamo zdravje

Kaj počnete po obroku? Si privoščite dremež, spijete čaj, se rekreirate? Čeprav se te navade zdijo na prvi pogled dokaj nedolžne, niso vedno dobre za naše zdravje. Sčasoma lahko pripeljejo do resnih zdravstvenih težav.

To je nekaj najpogostejših navad, ki bi se jim morali po obroku izogibati.

Spanec, dremež

Spanje po obroku lahko povzroči neprijetne simptome, ki kažejo na prebavne težave. Ko je telo v ležečem položaju, želodčni sokovi ne prekrijejo popolnoma hrane v želodcu, normalna absorpcija hranilnih snovi je motena. Poleg tega lahko trpi požiralnik, saj vanj vstopi želodčna kislina, kar povzroči pekoč občutek ali zgago.

Kajenje

Ni skrivnost, da ta slaba navada zelo slabo vpliva na stanje pljuč in srčno-žilnega sistema, vendar številni ljudje ne vedo, da je še posebej škodljivo kaditi po jedi. Dejstvo je, da nikotin nase veže kisik, ki je potreben za proces prebave, kar olajša absorpcijo rakotvornih snovi.

Uživanje sadja

Sadje je hranljivo in odlično nadomestilo tradicionalnim sladicam in najbolje ga je zaužiti na prazen želodec, npr. zjutraj ali nekaj ur po jedi. Za prebavo sadja so namreč potrebni različni encimi, naravni sladkor (fruktoza) pa se prebavlja dlje. Prebava druge hrane lahko moti te procese. Če te ovire ni, bo telo hranilne snovi, ki jih vsebuje sadje, bolje absorbiralo. To so v prvi vrsti vlaknine in enostavni sladkorji, ki telesu dajejo energijo. Če ga zaužijete po obilnem obroku, ostanki sadja še dolgo ostanejo v želodcu. To lahko povzroči prebavne motnje, povečano nastajanje plinov in druge neprijetne simptome.

Prhanje

Prhanje pomaga pri sprostitvi in ​​izboljša obtok, vendar se ga ne lotite po obroku. Takrat lahko poslabša delovanje prebavnega sistema. Dejstvo je, da prhanje spodbuja prekrvavitev rok in spodnjega dela telesa, posledično je manj prekrvavljen želodec. Hrana se slabše prebavlja, pogosto se pojavijo vnetja, bolečine in teža v želodcu.

Pitje hladne vode

Med obrokom in po njem ni priporočljivo piti hladne vode, saj lahko moti prebavo hrane. Hranila se slabše absorbirajo, proces nastajanja prebave je moten.

Pitje čaja

Čaja ni priporočljivo piti po jedi. Tanini, ki jih vsebuje čaj, se povezujejo z železom in ovirajo njegovo absorpcijo. Posledično se lahko absorpcija železa zmanjša za 87 odstotkov, kar lahko privede do anemije.

Hoja ali tek

Ni dvoma, da sta tek in hoja zelo koristni obliki telesne dejavnosti, vendar s tem, ko ju izvajamo takoj po jedi, telesu ne koristimo, temveč škodimo. Obe aktivnosti namreč motita proces prebave. Zato se priporoča, da ju izvajamo šele, ko mine vsaj 30 minut po obroku (trajanje hoje ali teka v tem primeru ne sme presegati 10 minut).