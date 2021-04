Sedem preventivnih pregledov, ki lahko moškim rešijo življenje

Splošno znano dejstvo je, da so ženske, kar zadeva skrbi za zdravje, doslednejše od moških. Ti še ob težavah velikokrat zavračajo pomoč zdravnika, o preventivi pa največkrat sploh ne razmišljajo. To žal ni najboljša popotnica za dolgo in zdravo življenje. Kajti obstajajo preventivni pregledi, ki bi jih vsi junaki morali redno opravljati. Kateri so to? Koloniskopija Rak debelega črevesja je ena najpogostejših malignih bolezni, pogosteje, kot za ženske, je usoden moške. En od razlogov, zakaj je temu tako, je izogibanje preventivnemu pregledu, tako imenovani koloniskopiji. Ta je po 50. obvezna za pripadnike obeh spolov, če se bolezen pojavlja v družini je treba z rednimi preventivnimi pregledi začeti že po 30. letu. Pregled za spolno prenosljive bolezni Čeprav ste v monogamni zvezi, teh ne bi smeli črtati z dnevnega reda. Kajti spolno prenosljive bolezni se včasih dolgo ne pokažejo s simptomi, kar pa ne pomeni, da ne puščajo usodnih posledic na notranjih organih. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsem starim od 16 do 65 let vsaj enkrat v življenju testiranje na HIV in hepatitis. Kadar okusijo seks brez zaščite ali pogosto menjavajo partnerje, so seveda na mestu pogostejši pregledi. Količina holesterola Ameriški društvo Srce svetuje moškim po 20. letu redno pregledovanje količine holesterola v krvi. Ta pregled bi morali opraviti vsaj vsakih pet let. Kajti z njim je mogoče pravočasno ukrepati z vidika preventive pred srčnimi boleznimi. Kontrola krvnega tlaka Tako kot povišan holesterol, srcu škoduje previsok krvni tlak, zato ga je po 18. letu priporočljivo preverjati vsaj vsake dva meseca. Preverjanje krvnega sladkorja To, da za sladkorno bolezen zbolijo le osebe s prekomerno telesno težo, je mit. Zato bi vsi, ne glede na število kilogramov, morali redno preverjati količino krvnega sladkorja. Povišane vrednosti tega lahko opozarjajo na nastanek diabetesa, nepravilno delovanje ščitnice, poškodbe jeter ali celiakijo, znižane vrednosti pa na virusni hepatitis, poškodbe ledvic in celo raka trebušne slinavke. Pregled pri urologu Vsak tretji moški po 50. letu je žrtev ene od kroničnih vnetji prostate, pogosti vzroki zanje pa so ponavljajoča nezdravljena akutna vnetja tega organa. Kronična vnetja lahko vodijo tudi v rakave spremembe na prostati, redni preventivni pregledi pri urologu pa so najboljša pot za preprečevanje teh težav.

