Sedem okusnih in zdravih zamenjav za sol

Sol je ena najpogosteje uporabljenih začimb, ki pa ob pretiravanju škoduje zdravju. Odrasli naj je dnevno ne bi zaužili več kot pet gramov, vendar je ta količina pogosto presežena. Na srečo obstajajo nadomestki za sol, ki jedem zagotavljajo veliko arome in okusa, ob tem pa ne škodujejo zdravju. Nasprotno, mu celo koristijo, tu pa je nekaj najokusnejših in zdravih nadomestkov soli. Česen Česen je povrtnina, ki oplemeniti okus številnih obrokov, hkrati poveča njihovo prehransko vrednost. Pri pripravi paradižnikovih omak in marinad prepolovite količino dodane soli in jo nadomestite s česnom. Ta krepi odpornost, niža krvni tlak, deluje protivirusno in protibakterijsko ter zboljšuje delovanje možganov. Limonin sok Sok agrumov, zlasti limone, je odlična alternativa za sol, saj okrepi in izboljša okus jedi. Količino soli lahko z uporabo soka limone zmanjšate pri pripravi solat ter marinad za ribe in meso. Mleti črni poper Sol in poper predstavljata klasični kulinarični dvojec, a prav po zaslugi popra lahko zmanjšate količino jedem dodane soli. Zlasti pri pripravi juh, praženih jedi, testenin in drugih, sicer slanih jedi. Ne samo, da bodo te z njim okusne, hkrati poper omili kronična vnetja v telesu in niža tveganje za srčne bolezni ter nekatere oblike raka. Posušena čebula Posušena čebula izboljša okus domala vseh jedi, zlasti je kot nadomestek za sol dobrodošla pri pripravi ocvrtega krompirja, juh, omak in prikuh. Balzamični kis Tudi balzamični kis s svojo aromo obogati mnoge jedi, z dodajanjem tega pa se zniža potreba po soli. Nepogrešljiv je pri pripravi solat in dobrodošel v juhah, prikuhah ter marinadah za meso in ribe. Dimljena paprika Zaradi značilnega okusa je dimljena paprika odlična alternativa za sol. To začimbo lahko nadomesti pri pripravi mesa, solat, prikuh. Ob tem, da oplemeniti njihove arome, paprika prinaša številne pozitivne učinke za zdravje, med drugim krepi odpornost ter upočasnjuje rast rakavih celic. Rožmarin Priljubljena začimba, ki se odlično znajde tudi v vlogi soli. Svežo ali posušeno dodajte juham, omakam, prikuham, praženi zelenjavi ter tudi kruhu.