Sedem navad za boljše mentalno zdravje

Obstajajo čisto drobne navade, ki imajo na mentalno zdravje pozitiven učinek, zato jih je vsekakor pametno vključiti v rutino. Sledeče vas ne bodo razočarale.

Dan začnite s kratkim prehodom

Dejstvo je, da večina premalo časa preživi na svežem zraku, drugo dejstvo pa je, da večina nima časa za jutranje sprehode.

A že nekaj korakov pred deseto uro dopoldne pomaga do boljšega mentalnega zdravja. Če ne gre drugače, parkirajte avtomobil malo dlje od službe in se do vrat odpravite peš.

Sprejmite slabe dneve

Včasih je dan preprosto slab in nič ne gre po načrtih. Namesto da bi se zato jezili, obremenjevali in ga skušali spremeniti, ga sprejmite takšnega, kot je. Nič ni narobe, če kdaj prilagodite, ali opustite načrte.

Med prhanjem izvajajte dihalne vaje

Prhanje je idealno za začetek dneva, to dejavnost pa lahko izkoristite še za kratko dihalno vajo. Globoko vdihnite in počasi izdihnite. Večkrat in ozavestite te trenutke.

Pravi čas za večerjo

Večerjo pojejte vsaj tri ure pred spanjem. Tako boste bolje spali, dober spanec je ena od poti do boljšega mentalnega zdravja.

Oblikujte večerno rutino

Vseeno je, kaj obsega, izogibajte pa se zaslonom. Pol ure pred spanjem raje berite knjigo.

Prenosni telefon naj ne bo v spalnici

Pustite ga v dnevni sobi in si omislite običajno budilko ter na njej ne nastavljajte dremeža.

Sprejmite dejstvo, da popolnost ne obstaja

Morda se sliši kot kliše, a je resnica; popolnosti ni, zato se glede zunanjosti ne primerjajte z drugimi, bodite samosvoji in si dovolite zdrse ter napake, se iz njih nekaj naučite, vendar jih ne ponavljajte.

Življenje bo tako lažje, kot če bi stremeli k popolnosti.