Sedem najboljših živil za tekače

Tekači, pa naj bodo zgolj občasni ali redni, potrebujejo živila, ki telo navdajo z energijo ter vitamini in minerali. Kaj pa je dobrodošlo na jedilnikih vseh, ki tečejo vsak dan? Kikirikijevo maslo Če tečete zjutraj, potem najbrž pred tekom zajtrkujete. In najboljša izbira? Kikirikijevo maslo na polnozrnatem kruhu. Zakaj? Ker telesu dovaja vitamine, minerale, beljakovine, zdrave maščobe ter veliko energije. Banane Banane so odličen vir ogljikovih hidratov pred popoldanskim treningom. Namreč so lahko prebavljive, vsebujejo veliko kalija in drugih mineralov, ki uravnavajo telesne tekočine in krvni tlak. Ob tem pa zagotavljajo še veliko energije. Jagodičevje Jagodičevje je še eno za tekače priporočljivo živilo, saj vsebuje veliko vlaknin in vitamina C, ki po teku spodbuja regeneracijo mišic. Brokoli Vsebuje bogastvo vitamina C, vlaknin in fitokemikalij. Vsi ti so ključni za doseganje vrhunskih rezultatov. Jogurt Kalcij je eden od nepogrešljivih mineralov, saj ohranja zdravje in gostoto kosti, z njim pa so bogati mlečni izdelki, med njimi jogurt, ki hkrati organizmu dovaja še beljakovine. Govedina Ker je kakovosten vir beljakovin in železa ter je pomembna sestavina jedilnikov tekačev. Pomanjkanje železa lahko pripelje do utrujenosti in slabše telesne moči. Za vegetarijance so primerni viri tega minerala fižol, grah, zelena zelenjava in žita. Losos Dober vir beljakovin in omega tri maščob, ki blažijo vnetja, spodbujajo obnovo mišic in zagotavljajo moč ter splošno zdravje organizma.