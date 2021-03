Sedem korakov do mladostnih in negovanih rok

Roke so del telesa, ki je najbolj podvržen zunanjim vplivom. In ker jim večina pri negi ne namenja toliko pozornosti kot denimo obrazu, se na njih kmalu začno kazati prvi znaki staranja. Kako jih negovati, da bodo ohranile mladosten videz? Ščitite jih pred soncem Kakor pred sončnimi žarki varujete obraz, bi morali tudi roke. Kar pomeni, da bi jih vselej morali zaščititi s kremo z zaščitnim faktorjem vsaj 30. Uporabljajte rokavice Pri uporabi čistil, pri delu na vrtu, tudi med vožnjo avtomobila, so zaščitne rokavice zaveznice lepe, mladostne in negovane kože na rokah. Privoščite jim kopel Od časa do časa rokam privoščite kopel iz mlačne vode in kopalne soli. Ta bo zmehčala kožo, vanjo pa se bodo lažje vpile sestavine vlažilne kreme, s katero jih negujete vsak dan. Ne pozabite na luščilo Tudi luščila poskrbijo za mehko, negovano in nežno kožo na rokah, zato jih vsaj enkrat na teden negujte z nežnim luščilom, ki ga lahko izdelate doma: olivnemu olju dodajte malo sladkorja in kave ter z mešanico dobro natrite kožo, roke nato splaknite in nahranite s primerno kremo. Nahranite jih Ko smo že pri kremi: redno, zlasti pa, ko si jih umijete, jih nahranite z vlažilno in hranilno kremo. Najboljše je uporabljati izdelke, ki vsebujejo urejo (sečnino) in hialuronsko kislino, saj koži na rokah pomagata zadrževati vlago. Negujte kožo ob nohtih Ne režite in ne grizite je, temveč jo samo potiskajte proti nohtu in jo občasno nahranite z olivnim oljem. Nežno ga vmasirajte v kožo ob nohtih, ta tako ne bo kazila videza vaših rok. Poskrbite za nohte Lepi in negovani nohti so okras rok. Ni treba da so dolgi in nalakirani, v vsakem primeru pa poskrbite, da se za njimi ne bo nabirala umazanija, da bodo, čeprav kratki, lepo oblikovani, negovani in urejeni.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: