Sedem japonskih pravil, ki vam bodo resnično izboljšala življenje

Glavni koncept japonske kulture temelji na ohranjanju zdravega načina življenja, z velikim poudarkom na duševnem ravnovesju. Njihova sposobnost poenostavljanja zapletenih misli in povezovanja z naravo pri reševanju osebnih ali poklicnih vprašanj, je globoko zakoreninjena v njihovi tradiciji in kulturi.

Poglejte si sedem pravil, ki zagotavljajo boljše življenje.

Ikigai

Prepoznajte svoj cilj in namen v življenju. Izberite nekaj, kar je povezano z vašimi prednostmi in potrebami. Je tisto, kar daje življenju smisel in razlog, da vsako jutro vstanemo.

Shikata ga nai

Stvari, na katere ne moremo vplivati ​​in jih ne moremo spremeniti, moramo preprosto opustiti in to je povsem v redu. Osredotočiti se moramo na stvari, ki se spreminjajo.

Wabi-sabi

Poiščimo mir v nepopolnostih. Nič v življenju ni popolno, ne mi, ne svet okoli nas. Prav te majhne nepopolnosti delajo naše življenje edinstveno. Namesto da težimo k popolnosti, bodimo edinstveni.

Gaman

Ohranite svoje dostojanstvo tudi v težkih življenjskih trenutkih. Dokažite čustveno stabilnost, zrelost in samokontrolo ob soočanju z različnimi izzivi. Ne pozabite biti potrpežljivi in ​​pokazati razumevanja.

Oubaitors

Nikoli se ne primerjajte z drugimi ljudmi. Pomembno je, da se osredotočite na svoj osebni napredek, namesto da čas zapravljate za primerjanje sebe z drugimi. Vsak od nas ima svojo edinstveno življenjsko pot.

Kaizen

Prizadevajte si izboljšati vse vidike svojega življenja. Tudi majhne spremembe lahko imajo močan vpliv.

Shuhari

Shuhari je koncept japonske borilne veščine, ki se uporablja za opis stopenj učenja na poti do mojstrstva. Kako ga uporabljati v vsakdanjem življenju? Namesto da takoj pomislite, da je vaša situacija edinstvena in drugačna ter da morate najti rešitev po meri, se najprej prepričajte, da obvladate osnove. V bistvu začnite preprosto z osnovami, ki jih kasneje nadgradite.

»Ko je učenec pripravljen, se bo pojavil učitelj. Ko bo učenec resnično popolnoma pripravljen, bo učitelj izginil.« – Tao Te Čing