Sede ali stoje? To je za moške najboljši način ...

Po besedah urologa Geralda Collinsa ni vseeno, kako moški opravljajo malo potrebo in trdi, da večina to počne narobe. Kajti od dveh načinov, ki ju imajo pripadniki močnejšega spola na izbiro, je eden z vidika higiene in zdravja boljši od drugega.

Kako lulajo moški

Strokovnjak je opravil anketo, v katero je vključil 7000 moških s 13. držav in na podlagi dogovorov zaključil, da večina malo potrebo opravlja stoje.

Natančneje: 25 odstotkov Avstralcev med njo sedi, 27 odstotkov jih vedo stoji. Najpogosteje se sicer usedejo Nemci (40 odstotkov) in najredkeje prebivalci Singapurja (pet odstotkov).

Kako je boljše?

Collins trdi, da je z vidika zdravja moških bolje, če malo potrebo opravljajo sede. Kajti kot je pojasnil, takšen položaj telesa omogoča popolno sproščanje mišic medeničnega dna in hrbtenice in s tem temeljitejše praznjenje mehurja, kar je zlasti pomembno za zdravje starejših moških.

Njegova priporočila potrjujejo predhodne raziskave, ena od njih je bila izvedena leta 2014, ki pa je pokazala še, da se starejši moški znatneje upiranju mokrenju sede, saj menijo, da to meče slabo luč na njihovo moškost.