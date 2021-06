Se tudi vaša stopala močno potijo? Poizkusite nekaj preprostih rešitev

Olajšanje lahko prinesejo vložki za čevlje.

Pomaga nam lahko otroški puder. FOTO: Phanuwatnandee/Getty Images

Poletje je čudovito, a tudi toplota ima nekaj minusov, na primer znojenje, tudi v stopala, od katerih se vije smrad. A na srečo si lahko pomagamo, če že ne odpravimo, pa težavo vsaj ublažimo.Vedno, še posebno poleti, nosimo bombažne nogavice, saj so zračne. Najlonskim se izogibamo, saj ta tkanina zadržuje vlago.Poskusimo lahko tudi s pudrom, z njegovo pomočjo bodo stopala ostala suha in tudi vonjave se ne bodo razvile in širile. Uporabimo lahko kar otroški puder, ki bo preprečeval potenje in tudi trenje, seveda pa ne bo pomagal pri glivicah. Na stopalih je več znojnih žlez kot na drugih delih telesa, rešitev je lahko dezodorant proti znojenju, ki začasno blokira znojne žleze. Ameriška akademija za dermatologijo priporoča nanašanje antiperspiranta na suha stopala pred spanjem, zjutraj pa izpiranje. Ponavljali naj bi tri ali štiri noči, potem pa po potrebi enkrat ali dvakrat na teden.Pomembna je tudi obutev: naj bo zračna, izogibamo se lakiranim čevljem in plastiki, saj v takih zrak ne bo krožil in se bodo stopala še dodatno potila, znoj pa bo zastajal. Nosimo obutev primerne velikosti: preozki čevlji bodo stisnili prste in še dodatno prispevali k znojenju. Olajšanje lahko prinesejo vložki za čevlje: poiščite vpojne in dišeče.In ne pozabite na pitje, to je zlasti pomembno poleti in med gibanjem, saj pomaga pri regulaciji telesne temperature in niža verjetnost znojenja.