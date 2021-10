Še pred prvimi simptomi: te bolezni lahko zavoha vaš pes

Pse usposabljajo za iskanje pogrešanih ljudi, skritih drog, eksplozivov in drugih predmetov, zaradi svojega močnega voha pa lahko pri svojih lastnikih odkrijejo tudi bolezni. Pri tem govorimo o povprečnem hišnem ljubljenčku in ne o posebej dresiranih živalih.

»Pes lahko voha več kot trilijon molekul. Velikost molekule, ki jo zazna pes, lahko primerjamo s kapljico vode v olimpijskem bazenu. Imajo 40-krat več receptorjev za voh kot ljudje in mislim, da je nam to nepredstavljivo,« za 24sata.hr pojasnjuje veterinar dr. Mario Babić. Poudarja, da lahko zaradi te sposobnosti psi zavohajo skoraj vsako spremembo v našem telesu. »Vse, kar spremeni naš vonj, tudi na molekularni ravni, bodo zavohali. Težava je v tem, da se moramo še naučiti, katera so stanja ali bolezni, ki nas spremenijo do te mere, da to zavohajo psi. Potem jih lahko naučimo reagirati. Treba pa se je zavedati, da psi niso stroji in da obstaja za to, da zavohajo bolezen, velika verjetnost, ne pa tudi 100-odstotna. Za nekatera stanja in bolezni sicer zelo visoka in se giblje okoli 80 odstotkov, vendar še vedno obstaja možnost, da gre le za verjetnost in ne za dejstvo«, pravi dr. Babić. Izpostavil je tudi, da britanski znanstveniki trenutno razvijajo robota za pomoč pri diagnosticiranju raka dojke, ki bi analiziral molekule vonja in napovedal stopnjo malignosti raka, vendar je to še daleč od realizacije.

Po mnenju strokovnjakov lahko pes pri svojem lastniku odkrije naslednjih devet stanj le s pomočjo svojega voha.

Spremembe ravni sladkorja v krvi

Znanstvene študije so potrdile, da psi zavohajo padec ravni glukoze v krvi. Po vonju našega znoja lahko natančno določijo, v kakšnem stanju smo. Posebej usposobljeni psi lahko sladkornim bolnikom pomagajo odkriti težavo še pred nevarnimi simptomi, da lahko vzamejo zdravila ali pravočasno poiščejo pomoč. V takšnih situacijah bo pes pokazal znake stresa in poskušal pritegniti pozornost lastnika.

Parkinsonova bolezen in migrena

Škotinja, ki slovi po svojem super vohu, je šest let pred pojavom Parkinsonove bolezni opazila, da ima njen mož drugačen vonj. Kasneje so v Manchestru začeli delati na šolanju psov, ki bi lahko s pomočjo voha zaznali začetek te bolezni. Pri tem so ugotovili, da pes lahko zavoha tudi migreno.

Rak

Rakave celice proizvajajo poseben protein, ki ga psi lahko zavohajo. Dokazano je, da psi lahko zavohajo pljučnega raka iz diha lastnika ali pa raka na prostati in ledvicah po vonju urina. Psi naj bi celo zavohali spremembe v kožnih celicah in odkrili melanom ter raka debelega črevesa. V nekaterih svetovnih klinikah uporabljajo posebej usposobljene pse, ki že v zgodnji fazi zavohajo rak dojke.

Epileptični napad

Psi lahko zaznajo, da bo lastnik doživel epileptični napad 45 minut pred dejanskim napadom. Čeprav natančen mehanizem odkrivanja še ni znan, se domneva, da pes zavoha poseben vonj, ki ga oseba oddaja pred napadom. V tem primeru se pes lahko čudno obnaša, laja ali renči. Tudi med napadom psi običajno ostanejo pri lastnikih in jih varujejo.

Addisonova bolezen

Bolezen nadledvične žleze lahko pacienta spravi v smrtno nevarno stanje – pogosto omedli in potrebuje oživljanje. Pes lahko to zavoha in se začne čudno obnašati.

Nosečnost

Vsako, tudi najmanjšo spremembo našega telesnega vonja, bo pes takoj zaznal. Če ste noseči, telo doživlja hormonske spremembe, ki jih vaš hišni ljubljenček preprosto ne more prezreti. Strokovnjaki pravijo, da lahko pes zelo zgodaj zazna nosečnost lastnice le po vonju in načinu gibanja telesa. Ker ste zanje postali nova oseba, bi lahko spremenili svoje vedenje do vas.

Ve, da ste se dotaknili drugega psa

Psi si med seboj pošiljajo sporočila s feromoni, kemično spojino, ki se izloča v urinu, skozi kožo, kožuh in blato. Če ste obiskali prijatelja, ki ima psa, bo vaš hišni ljubljenček to vedel. On vas bo povohal, ko pridete domov, da ugotovi, s kom se družite. Informacije, ki jih bo pes prejel, povedo, kakšne vrste je drugi pes, kako velik je in ali je zdrav. Če je bolj ljubosumen tip, lahko doživite užaljeno vedenje in zavračanje stika.

Nevihta ali orkan

Psi so bližje naravi kot ljudje. Z ovohavanjem zraka lahko napovejo tudi najmanjše spremembe vremenskih razmer. Poleg tega imajo izostren občutek geomagnetnega polja in vibracij, zato je njihova napoved vremenskih sprememb lahko zares zanesljiva.

Identiteta osebe

Večina ljudi se za prepoznavo drugih ljudi zanaša na videz, ne pa tudi psi. Za prepoznavanje se zanašajo na svoj gobček. Za pse ima vsak posameznik edinstven vonj, kot je edinstven naš prstni odtis. Strokovnjaki tudi trdijo, da psi lahko zavohajo znane ljudi ali kraje, tudi če je ta vonj pomešan s parfumom ali če njegovo prisotnost prikriva nekaj drugega. Poleg tega psi ločijo enojajčne dvojčke le po vonju. To sposobnost psov uporabljajo tudi policija in drugi organi, ki iščejo izgubljene osebe.