Se odpravljate na dopust? Tega nikakor ne pozabite vzeti s seboj

Zanesljivo se že odpravljate na oddih in mrzlično pripravljate prtljago: ne pozabite na najpomembnejše, sredstva za prvo pomoč, različna pomagala in predvsem zdravila, ki jih prejemamo na recept!

»V počitniško lekarno sodijo predvsem sredstva za prvo pomoč, kot so gaze, povoji, zaponke, obliži, škarje, pincete in razkužilo,« pojasnjuje mag. Bojan Madjar, mag. farm., spec., nacionalni koordinator pri Lekarniški zbornici Slovenije. »Del počitniške lekarne so tudi izdelki za zaščito pred soncem, za nego kože po sončenju in lajšanje težav pri opeklinah. Za preprečevanje in odpravljanje manjših zdravstvenih težav naj bodo v torbici sredstva za zaščito pred piki žuželk, izdelki za lajšanje težav pri potovalni bolezni, zdravila za lajšanje driske, praški za nadomeščanje izgubljene soli in tekočine, zdravila za odpravljanje zaprtja, zdravila proti alergijam, zdravila za zniževanje povišane telesne temperature in odpravljanje bolečin ter zdravila za lajšanje želodčnih težav.« Nikakor ne smemo pozabiti na zdravila, predpisana na recept, poudarja sogovornik: »Količina teh naj bo nekoliko večja, kot bi zadoščala za predvideni čas dopusta. Še posebno skrbno pa naj bo počitniška lekarna pripravljena za otroke, nosečnice in doječe matere.«

Za mirne počitnice ne pozabimo na pripomočke za prvo pomoč in zdravila. FOTO: Centralitalliance/Getty Images

Primerno shranjevanje

Pred odhodom se dodobra pozanimamo o zdravstvenih storitvah in zavarovanju na destinaciji. Preverimo veljavnost zdravstvenih kartic in možnosti zavarovanja v tujini: »Če potujemo dlje, je treba skleniti ustrezno obliko zavarovanja, ki bo veljalo v tujini. Pri odhodu v tropske ali druge bolj ogrožene države se moramo pozanimati o obveznih in preventivnih cepljenjih ter zaščiti z zdravili. Pomembno se je dodobra informirati, kam potujemo, veliko informacij lahko pridobimo na NIJZ ali na območnem Zavodu za zdravstveno varstvo, kjer imajo posebne ambulante za potnike. Če se odločimo, da bomo potovali nekam dlje, na primer zunaj Evrope, se moramo o deželi, kamor odhajamo, pozanimati, kolikor je le mogoče, da se zavarujemo pred morebitnimi neprijetnostmi. Načrtovanje naj se začne nekaj mesecev prej, da lahko destinacijo dodobra spoznamo in se o njej čim več naučimo.«

Pri odhodu v tropske ali druge bolj ogrožene države se moramo pozanimati o obveznih in preventivnih cepljenjih ter zaščiti z zdravili.

Pri pripravi prtljage je zelo pomembno ustrezno shranjevanje zdravil, saj jih le tako lahko zaščitimo in zagotovimo njihovo učinkovitost, sklene mag. Madjar: »Zdravila in drugi pripomočki iz potovalne lekarne morajo biti shranjeni v posebnih torbicah ali škatlah, ki ne prepuščajo svetlobe in vlage. Zdravila naj bodo shranjena pri ustrezni temperaturi, ki naj ne presega 25 °C. Za zaščito pred velikimi temperaturnimi spremembami se priporoča uporaba aluminijaste folije ali drugega izolacijskega materiala. Posebno pozornost pa je treba posvetiti shranjevanju zdravil, ki zahtevajo posebne pogoje, recimo v hladilniku.«

Vedno moramo biti pripravljeni na morebitne poškodbe. FOTO: Robertprzybysz/Getty Images