Še en presenetljiv vpliv rdečega vina na zdravje žensk

Obstaja več raziskav ki dokazujejo, da je rdeče vino v zmernih količinah zdravo, da zmanjšuje količino slabega holesterola v krvi ter verjetnost srčne kapi in drugih bolezni srca. Obstajajo tudi domneve, da kombinacija rdečega vina in sira izboljšuje kognitivne spodobnosti pri starejših odraslih. Snov z največ zaslugami Resveratrol (v rdečem vinu, v lupini grozdja, kikirikijih, soji in jagodičevju) je zadnja leta pod drobnogledom znanosti, saj gre za antioksidant z močnim protivnetnim delovanjem. Glede na izsledke nekaterih raziskav zavira celo rast tumorjev, v eni od študij v časopisu Nature pa trdijo, da lahko upočasni napredovanje boleče in na žalost pogoste endometrioze. Pot do spoznanj Endometrioza je stanje, pri katerem raste tkivo, ki normalno tvori notranjo plast maternice (endometrij), tudi zunaj maternične votline in lahko vodi do resnih zdravstvenih težav ter neplodnosti, lahko pa poteka brez očitnih znakov. Raziskovalci so izolirali celice maternične sluznice (endometrija) skupno 40 žensk, in jih zdravili z resveratrolom. Pri tem so celice 15 žensk brez endometrioze služile kot kontrolni primeri. Ugotovili so, da je resveratrol zaviral gen in beljakovine, ki prispevajo k rasti ter migraciji celic endometrija. Ti rezultati sovpadajo z dognanji leta 2019 opravljene študije, da protivnetne naravne snovi pripomorejo k preprečevanju in zaviranju napredovanja endometrioze. Spodbudni rezultati Rezultati obeh študij so nedvomno spodbudni, bodo pa za natančne učinke in mogoče načine zdravljenja ter preprečevanja endometrioze z resveratrolom potrebne še raziskave. A strokovnjaki so prepričani, da bi lahko bil revolucionarno zdravilo za preprečevanje in zdravljenje stanja, ki po nekaterih ocenah prizadene od tri do sedem odstotkov žensk v rodnem obdobju ter je odgovorno za od 20 do 40 odstotkov primerov neplodnosti. Prav tako še ni znano, v kakšni obliki bi ženske uživale resveratrol: kot zdravilo, kot prehranski dodatek ali kar kot kozarček vina pred spanjem.

Komentarji: