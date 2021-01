Ščetka je glavna, a ni dovolj

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Že otroka je treba naučiti rednega in pravilnega čiščenja zob. FOTO: Wojciech_gajda/Getty Images

Kako s protezami

Ustne vode in prhe

Ustna voda (na trgu jih je cela paleta) za zdravje ustne votline in zob ni nujna. Če jo že uporabljamo, izberimo brezalkoholno. Uporabljamo jo namreč zlasti zaradi slabega zadaha, alkohol ustno sluznico izsuši, suha usta pa pomenijo še slabši zadah. Kaj pa ustna prha? Ta nima dovolj močnega pritiska, da bi učinkovito odstranila zobne obloge, pomaga pa pri zataknjenih večjih kosih hrane med zobmi. Vedeti moramo, da ne more nadomestiti medzobnih pripomočkov (ščetk, nitke).

Ključno je čiščenje zob in protetičnih nadomestkov s primerno ščetko dvakrat na dan.

Zobno ščetko naj bi v roke vzeli dvakrat na dan – zjutraj in pred spanjem. Vedno potegnemo od rdečega k belemu, torej od dlesni čez zobe, tudi s krožnimi gibi bomo obloge dobro odstranili.Pomembno je, da očistimo vse ploskve, ki jih s ščetko lahko dosežemo, ne samo tistih, ki jih razkrijemo ob nasmehu. Za ožje medzobne prostore poskrbimo z zobno nitko, za širše pa z medzobnimi (interdentalnimi) ščetkami. Pomembna je tudi zobna pasta, a ključno je mehansko odstranjevanje oblog, ki se nabirajo oziroma nalagajo na zobeh, v medzobnih prostorih in na dlesnih.Res je, da je mogoče kupiti ščetke različnih trdot, a zobozdravniki priporočajo mehkejše. Električne imajo običajno več nastavkov (mehkejše, trše), da lahko izberemo najprimernejšega. Mehanizem, ki nas opozori, če na zobe pritisnemo preveč, in ga ima večina tovrstnih ščetk, je zlasti dobrodošel, če uporabljamo trši nastavek.Tako kot za zobe je treba dobro skrbeti tudi za protetične nadomestke (fiksne, snemljive, stalne, začasne). Glavni pripomoček je zobna ščetka, a fiksne mostičke čistimo še z medzobnimi ščetkami in posebno zobno nitko, ki ima trši začetni del, da jo lažje vstavimo v špranjo. Prav tako je treba redno in pravilno negovati fiksne zobne aparate; poleg običajne zobne ščetke uporabimo še interdentalno in čopasto za čiščenje nosilcev aparata oziroma njihove neposredne okolice. Če pri tem ne bomo dosledni, bomo sicer imeli ravne, pravilno postavljene zobe, a se bo na njih razvila zobna gniloba (karies).Tudi snemljive proteze in mostičke je treba čistiti. Ker so narejeni iz umetne snovi, akrilata, jih negujemo drugače. Nova akrilatna proteza ima sijaj, lesk in je zelo podobna pravim zobem. Če hočemo, da takšna tudi ostane, je nikakor ne smemo čistiti z običajnimi zobnimi pastami! Te so namreč abrazivne (brusilne) in našim zobem ne škodijo, če pa z njimi čistimo akrilat, ta postane hrapav, nabirati se začnejo obloge, proteza pa je videti čedalje bolj umetna.Za čiščenje proteze zadostujeta navadno tekoče milo ali tekoč detergent za posodo in ščetka (za nohte ali posebna za proteze). Pomembno je, da poščetkamo vse površine, tudi tisto, ki se dotika dlesni. Protezo lahko na nekaj dni razkužimo, vendar spet ne s čimer koli; temu so namenjene tablete za čiščenje protez, ki jih prodajajo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in tudi v večini običajnih samopostrežnih trgovin. Lahko jo nosite tudi ponoči, vendar jo morate dvakrat na dan sneti in očistiti. Vsakokrat poskrbite tudi za dlesni; z mehko zobno ščetko odstranite ostanke hrane in odmrle celice ter tako preprečite vnetja, ki se sicer lahko pojavijo pod protezo.Kadar je nimate v ustih, mora biti v kozarcu čiste vode. Če se proteza ne »usede« dobro in se premika, si lahko pomagate s katerim od »lepil« (pričvrstilnih, pritrdilnih krem) za zobne proteze, najboljše pa je, da obiščete zobozdravnika, ki jo lahko popravi, da se bo bolje prilegala. Pomembno je, da služi svojemu namenu.