Sanja Lončar razbila mit o limonah in vitaminu C (in kaj so boljše alternative)

Vemo, da na moč imunskega sistema vpliva to, da zaužijemo dovolj vitamina C, cinka, da telo proizvede dovolj vitamina D, pri prvih znakih prehlada posežemo tudi po ameriškem slamniku. Velja omeniti še kaj?

Sistem je vedno toliko močan, kolikor je močan njegov najšibkejši člen. Mednarodne raziskave v aktualni pandemiji so pokazale, da imajo skoraj vsi bolniki prenizko raven vitamina D3. Ta vitamin ima očitno zelo močno zaščitno vlogo, ki je ne smemo spregledati in jo priporoča tudi naša strokovna skupina v novih smernicah. Verjetnost, da vas pokonča novi koronavirus, je namreč 15-krat večja za tiste, ki jim močno primanjkuje vitamina D3. Imunski sistem pa je seveda ekipa, in četudi morda na vitamin D3 gledamo kot na zvezdnika, zaradi katerega ekipa dobro deluje, potrebujemo tudi cink, ki je v športnem žargonu povedano organizator igre, in vitamin C, ki je odličen igralec v obrambi.

