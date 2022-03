Samo nadpovprečno inteligentni bodo na tej fotografiji videli žensko

Na instagramu se je pojavila fotografija, na kateri lahko opazujemo jesensko idilo, očitno pa tudi žensko, ki jo je zelo težko najti. Fotograf je Jörg Düsterwald, ki svoje sledilce večkrat 'muči' s podobnimi izdelki. Telesa ljudi namreč pobarva, da se ta v popolnosti spojijo z okolico in postanejo skoraj nevidna, njegova dela pa so pravi trening za naše možgane, saj služijo kot test za našo osredotočenost in inteligentnost. Za odkrivanje namreč potrebujemo sokolje oko in veliko potrpljenja. Sodeč po raziskavi, objavljeni v reviji Current Biology, se ljudje z višjim inteligenčnim količnikom lažje in hitreje osredotočijo na navidezno nepomembne podrobnosti in informacije, ki jih bodo drugi prezrli.

Če ženske niste mogli najti, naj vam pomagamo – sedi na tleh, naslonjena na drevo, noge so poobarvane tako, da se spojijo z listjem na tleh, zgornji del pa je spojen z deblom.