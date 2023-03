Samo ljudje z zelo visokim IQ-jem lahko najdejo mačko v manj kot petih sekundah

Uganke, kot je ta optična iluzija, lahko razkrijejo pomembno sposobnost hitrega opazovanja. In optična iluzija pred vami je pravi izziv za možgane.

Na vintage ilustraciji, ki je bila prvič objavljena v 19. stoletju (v resnici pa gre za oglas za zdravilo Dr. Seth Anrold's Balsam, ki naj bi pomagalo pri težavah s črevesjem), se skrivata dve mački. Prvo ste najbrž opazili takoj, pa drugo? Strokovnjaki menijo, da lahko samo odstotek ljudi najde drugo mačko v manj kot petih sekundah in če vam to uspe, je to lahko to znak vaše izredne inteligence. Dobro poglejte in jo poskusite najti sami. Če vam ne uspe, boste v nadaljevanju našli rešitev.

Telovadba za možgane

Optične iluzije temeljijo na igri barv, velikosti, svetlobe, oblike in perspektive »gledalca«, ki povzroči »zmešnjavo« v možganih in mu da misliti. Študije kažejo, da je vadba možganov s tovrstnimi ugankami izjemno koristna. Optične iluzije lahko prav tako pomagajo znanstvenikom razumeti, kako deluje eden naših najpomembnejših organov.

Rešitev

Vam je uspelo najti drugo mačko? Če ne, poglejte klobuk ženske na levi.