Samo en odstotek ljudi lahko naredi to s svojim telesom: ste med njimi?

Ste že kdaj poskusili vdihniti skozi nos sredi stavka, ne da bi se pri tem ustavili z govorjenjem? Če vam uspe, ste eni redkih – to zmore le en odstotek ljudi! Prav ste prebrali, kar 99 odstotkov ljudi, ki so poskušali s tem trikom, tega preprosto ne zmorejo. V videu, ki ga je na youtubu objavil priljubljeni spletni portal BrightSide, razkrivajo še eno zanimivost v zvezi s tem – in sicer imajo to sposobnost večinoma le glasbeniki.

Tukaj je še nekaj zanimivosti, ki jih večina ljudi ne zmore. Nekateri ljudje lahko na primer slišijo, kako se njihova zrkla premikajo znotraj očesnih votlin. To redko stanje ima le malo ljudi. Najverjetneje prav tako ne boste mogli izolirati prstanca. Vsakič, ko boste poskušali premakniti srednji prst in mezinec, boste premaknili tudi prstanec. Zato naj bi bili »krivi« živci, ki prihajajo iz vaše podlakti. 90 odstotkov ljudi je desničarjev in le 10 odstotkov levičarjev. Vendar pa obstaja tudi 1 odstotek ljudi, ki lahko uporabljajo obe roki hkrati – to se imenuje ambidekstrija. Za več zanimivosti si oglejte spodnji videoposnetek.