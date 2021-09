Sadež za odpornost in prebavo

Slasten in zdrav FOTO: Elena_hramowa/Getty Images

Pomagal naj bi hitreje celiti rane in gladiti kožo.

Bromelain deluje protivnetno.

Ananas je tisto eksotično sadje, ki ga radi in pogosto jemo, in to v sladkih in slanih kombinacijah. A ta kislo-sladki sadež ni le slasten, tudi na zdravje blagodejno vpliva, predvsem zaradi vitamina C, ki ga vsebuje: sto gramov ananasa vsebuje 48 miligramov tega pomembnega vitamina, na dan ga potrebujemo okoli 80 mg.Neka raziskava je pokazala, da je pri otrocih, ki so vsak dan zaužili malo ananasa, nižje tveganje zbolevanja za virusnimi in bakterijskimi boleznimi. Poleg tega telo vitamin C porabi tudi za izgradnjo kolagena, pomembnega gradnika kože, ta je tako bolj čvrsta in elastična, gube manj vidne. Pomemben je tudi za našo odpornost in pri absorpciji železa, pa za zdravje srca, dobro okretnost sklepov brez bolečin.Ananas je bogat z vlakninami, ki so pomembne za prebavo, saj preprečujejo zaprtje, skrbijo za zdravje črevesja. Sestavina, zaradi katere je sadež prav zares poseben, pa je encim bromelain, ki pomaga pri razgradnji beljakovin, pospešuje prebavo in deluje protivnetno, prav zaradi tega so ananas stoletja uporabljali kot zdravilno sredstvo v ljudski medicini. Raziskave so pokazale, da lahko bromelain niža tveganje določenih karcinomov in naj bi bil v pomoč pri zdravljenju simptomov artritisa, a so v obeh primerih potrebne dodatne študije.Ananas velja tudi za dobro sredstvo za celjenje ran in tudi manjših opeklin ter izboljšanje cirkulacije. Nekoč so ga na Kitajskem uporabljali za zdravljenje težav s prebavo, zlasti pri driski, pa tudi pri črevesnih zajedavcih. Tudi pretirano zgoščevanje krvi naj bi preprečeval, zato naj bi ga jedli tisti, ki so nagnjeni k nastanku krvnih strdkov, a pred tem se je treba posvetovati z zdravnikom, zlasti če jemljete zdravila. Bromelain naj bi koristil tudi pri prehladnih obolenjih, saj naj bi preprečeval nastajanje sluzi v nosu in grlu.Sveži ananasov sok naj bi pomagal pri vnetem žrelu.V ananasu je tudi betakaroten, ki lahko pomaga pri različnih težavah z vidom, krepi zdravje oči ter preprečuje pojav bolezni oči, povezanih s staranjem, denimo makularno degeneracijo. V njem so tudi tiamin, vitamin B1, ki je pomemben v proizvodnji energije, pa minerali, na primer kalij, ki je pomemben za krvni tlak. Tudi kosti bodo bolj čvrste zaradi ananasa, saj vsebuje mangan, mineral, ki ni pomemben le za kosti, pač pa tudi za vezivno tkivo. Ananas naj si privoščijo ženske v menopavzi, saj tudi na tako slasten način pomagajo preprečevati nastanek osteoporoze.