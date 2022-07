S temi navadami boste tudi v zrelih letih ostali mladostni, razkrivajo znanstveniki

Staranje je del življenja in normalno je, da se z leti naš videz spreminja. Skozi življenje marsikaj doživimo, izražamo najrazličnejša čustva, vpeti smo v številne prijetne in malo manj prijetne situacije, kar se odraža tudi na našem obrazu. Način, kako se bomo starali, je odvisen tako od naše genetike, zunanjih dejavnikov kot tudi od našega življenjskega sloga in tega, kako skrbimo zase. To zadnje je področje, na katero lahko vplivamo. Kaj lahko torej sami naredimo za to, da bi skozi leta ohranili čim bolj mladosten videz in zdravje glede na priporočila dr. Luise Dillner, pisateljice in zdravnice ter vodje raziskav pri skupini BMJ?

