S tem preprostim testom lahko hitro ugotovite, koliko modrosti premorete

Če je inteligenčni kvocient merilo za inteligentnost posameznika, ki zajema zmožnost logičnega in matematičnega razmišljanja, je modrost nekaj povsem drugega. Ta je povezana z zmožnostjo samoobvladovanja, samoopazovanja in videnja širše slike. Znanstveniki so ugotovili, da so modri ljudje srečnejši in bolj odporni na zunanje dejavnike, zaradi česar je boljše tudi njihovo mentalno zdravje.

