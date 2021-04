S strokovnjakom naredimo načrt

Stalno nihanje telesne teže je nevarno za zdravje. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Kako se lotiti diete

Če se hujšanja lotimo na horuk, lahko tudi ogrozimo življenje. Takšne diete običajno ne prinašajo trajnega uspeha, niso pestro sestavljene in ne vsebujejo dovolj nujno potrebnih esencialnih hranilnih snovi za telo. Stalno nihanje telesne teže je dokazano nevarno za zdravje, pravijo na NIJZ. Nekatere shujševalne diete lahko vodijo celo v pomanjkanje posameznih hranil in posledično bolezni ali bolezensko stanje, kot so slabokrvnost, duševne spremembe, motnje krvnega obtoka in srčnega utripa. Znan je t. i. jojo učinek, ko lahko telesna teža po koncu dietnega prehranjevanja celo naraste nad prvotno vrednost. Shujševalne diete lahko v izjemnih primerih privedejo do prehranskih motenj.

Debelost zmanjšuje kakovost življenja, povečuje obolevnost za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi in skrajšuje življenjsko dobo.

K preveliki telesni teži najbolj pripomorejo slabe prehranjevalne navade in premalo fizične aktivnosti.Katere so najpogostejše napake pri prehranjevanju? To so izpuščanje zajtrka, neustrezen časovni razmik med obroki, prenizek vnos sadja in in vse manj uživanja sadja in predvsem zelenjave, pogosto uživanje ocvrtih in pečenih jedi, uporaba t. i. slabih maščob, uživanje polnomastnega mleka in mlečnih izdelkov, pogosto uživanje mastnih mesnih izdelkov. Ko se odločimo za hujšanje, se najprej odločimo za spremembo prehranjevalnih navad in postopoma spreminjamo slabe v dobre.Kako sploh postanemo predebeli? »Osebe s čezmerno telesno težo običajno s hrano in pijačo zaužijejo več energije, kot je porabijo. To pogosto pomeni, da zaužijejo premalo zelenjave, sadja in kompleksnih ogljikovih hidratov in preveč maščob ter enostavnih sladkorjev. To navado spremljata tudi nepravilen ritem prehranjevanja oziroma izpuščanje obrokov – zdrav režim vsebuje od tri do pet obrokov na dan – in pomanjkanje telesne aktivnosti. Debelost zmanjšuje kakovost življenja, povečuje obolevnost za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi in skrajšuje življenjsko dobo,« pravijo strokovnjaki za prehrano na NIJZ.Pričakovanja številnih ljudi, ki so se lotevali najrazličnejših shujševalnih diet, so nemalokrat previsoka in so razočarani, saj jim niso omogočile trajnejše spremembe pri ohranjanju telesne teže. Lahko so tudi škodljive, saj dolgoročno vplivajo na nezdrave prehranjevalne vzorce in neustrezna razmerja hranil v prehrani, kar lahko privede do drugih zapletov z zdravjem.»Izgube telesne teže se poskušajmo lotiti tako, da poiščemo načine za izboljšanje svojih navad, in si zastavimo manjše, vmesne korake, ki bodo privedli do trajnega cilja – ohranjanje normalne telesne teže,« pravijo strokovnjaki na NIJZ. Vse diete seveda niso slabe. Kot pravijo strokovnjaki, je lastnost dobre, da telesno težo izgubljamo počasi: »Dnevni energijski vnos zmanjšamo za največ 500 kilokalorij, spremenimo sestavo hrane po priporočilih zdrave prehrane ter hkrati povečamo telesno aktivnost.«Pomembno je, da je dieta zasnovana za vsakega posameznika posebej, enaki recepti nikakor ne delujejo za vse enako. Zato naj se vsakdo, ki se odloča za hujšanje, najprej o svojih pričakovanjih temeljito pogovori z zdravnikom ali nutricionistom in skupaj z njim sestavi načrt hujšanja.Priporoča se uživanje uravnotežene prehrane iz vseh skupin živil, ki zagotovi dovolj vitaminov, mineralov, in drugih esencialnih snovi primerne energijske in hranilne gostote. Obenem naj bo prehranski vnos uravnotežen z energijsko porabo, predvsem pa s telesno dejavnostjo, ki pozitivno prispeva k zmanjševanju in ohranjanju telesne teže ter krepi in ohranja zdravje in dobro počutje.Strokovnjaki še poudarjajo, da se je pomembno zavedati, da se uspeh pri izgubi in ohranjanju telesne teže skriva v spremembi življenjskega sloga in ne v shujševalni dieti.