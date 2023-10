S športom nad tesnobo

Redna telesna aktivnost ni dobra le za hujšanje in vzdrževanje telesne teže, ampak koristi tudi v boju zoper depresijo. Podatek najbrž za vse tiste, ki si dneva brez rekreacije ne znate predstavljati, ni takšno presenečenje. Za mnoge je lahko že samo sprehod po gozdu pravo olajšanje, saj si tako lažje zbistrijo misli.

Da je lahko redna telesna aktivnost skoraj čudežno zdravilo, kažejo izsledki najnovejše obsežne študije, ki kaže, da ima lahko povsem enak učinek kot zdravila in psihoterapija. Raziskovalci pri študiji, ki jo je vodil Ben Singh z Univerze Južna Avstralija, šport oz. vadbo opisujejo kot enega od glavnih stebrov pri zdravljenju depresije. Telesna aktivnost je namreč v povprečju zmanjšala simptome depresije za 43 odstotkov, tesnobe za 42 odstotkov in splošne simptome stresa za 66 odstotkov. Kot so prepričani, bi lahko redno telesno aktivnost pri zdravljenju depresije izbrali kot prvi korak.

Redno miganje je lahko tudi zdravilo. FOTO: Getty Images

Vadba je zmanjšala simptome depresije v povprečju za 43 odstotkov.

Pogosta kombinacija terapij

A kot je za avstrijsko ORF povedal Rupert Lanzenberger, profesor z oddelka za klinične nevroznanosti na dunajski medicinski univerzi, vse le ni tako preprosto. »Terapija s športom bo verjetno dobro delovala le pri določenih podvrstah. Tako kot pri zdravilih,« pravi in pojasni, da je depresija zelo heterogena bolezen: »Obstajajo različne podvrste oziroma, z biološkega vidika, celo različne bolezni. Razlikuje se tudi resnost bolezni, veliko vlogo pri tem igrajo tipi, specifični za starostno skupino.«

V približno tretjini primerov dobro delujejo klasični antidepresivi. FOTO: Fizkes, Getty Images

Za številne različne oblike depresije je, kot pravi, psihoterapija »verjetno zadostna«, v približno tretjini primerov »kar dobro« delujejo klasični antidepresivi, pogosto pa je potrebna kombinacija terapij. Seveda je od vsakega posameznega bolnika odvisno, za katero terapijo se bo odločil njegov lečeči psihiater; najverjetneje bo začel z blažjo, nato pa jo, če bo treba, stopnjeval.

Se pa Lanzenberger strinja, da je sprememba življenjskega sloga v vsakem primeru »pomembna točka«. Šport oz. gibanje namreč spremeni metabolizem, to pa zmanjša verjetnost nevrovnetnih procesov. Pri zdravljenju določenih podtipov depresije je tako šport še kako dobrodošel.