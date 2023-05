S spanjem nad utrujenost

Občasna utrujenost je povsem običajna, a če zaspanost, brezvoljnost, sploh pa izčrpanost vztrajajo dlje, velja poiskati vzroke. V ozadju se namreč lahko skriva bolezen, za težave pa morda obstaja enostavna rešitev. Največkrat je namreč kriv neustrezen življenjski slog, ki mu v današnjem hitrem tempu posvečamo premalo pozornosti.

Občasna utrujenost je v določenih obdobjih povsem običajna. FOTO: Arsenii Palivoda/Getty Images

Pomanjkanje spanca je nevarna navada mnogih, toda stroka opozarja, da je higiena spanja eden od temeljev zdravja in odpornosti, z malomarnim odnosom do počitka namreč tvegamo številna obolenja, slabšo delovno učinkovitost in padec energije. Pred spanjem se izogibamo uporabi elektronskih naprav ter poskrbimo za sprostitev in prijetno spalno okolje. Telesna dejavnost pomaga odpravljati stres in nas prijetno utrudi, kar pripomore k dobremu počutju, kakovostnemu spancu in dvigu ravni energije, zato poskrbimo za zmerno rekreacijo vsak dan (a ne tik pred spanjem) in tako utrjujmo telesno pripravljenost. Možnosti za občutek utrujenosti bo veliko manj!

Ne zanemarimo duševne stiske

Prehrana ima prav tako ključno vlogo pri našem počutju, hitra hrana, predelana živila in rafinirani ogljikovi hidrati nam namreč ne zagotavljajo potrebne energije, s takšnim jedilnikom si lahko pridelamo tudi debelost, ki seveda ovira premagovanje vsakdanjih izzivov. Uživajmo čim več svežih, sezonskih živil, večkrat na dan si pripravimo manjši obrok. Omejimo uživanje kave, čaja in kokakole, pijmo veliko vode.

Uživajmo čim več svežih sezonskih živil, večkrat na dan si pripravimo manjši obrok.

Vam nagaja krvni sladkor? Če ste pogosto utrujeni in brez energije, velja po posvetu z zdravnikom opraviti laboratorijsko preiskavo in ugotoviti, ali se v ozadju morda ne skriva diabetes. Ustrezna obravnava bolezni z zdravim življenjskim slogom bo kmalu obrodila sadove. Tudi težave s ščitnico se kažejo z utrujenostjo, prav tako slabokrvnost in nekatera avtoimuna obolenja, kot sta lupus in celiakija, zato ob vztrajanju težav ne omahujmo z obiskom zdravnika. Depresija in tesnobnost nam lahko povzročita kopico težav, občutki utrujenosti, brezvoljnosti in pomanjkanja energije so lahko pomembni znanilci duševnih stisk, zato se velja posvetovati s strokovnjakom.

Depresija in tesnobnost nam lahko povzročita kopico težav. FOTO: Yacobchuk/Getty Images

Če za utrujenost ni mogoče odkriti vzroka med boleznimi, nezdravimi navadami ali pa celo nekaterimi zdravili, ki lahko povzročijo padec energije, velja raziskati možnost sindroma kronične utrujenosti ali mialgične encefalopatije. Gre za kompleksno bolezen, za katero je značilna huda utrujenost, ki jo spremljajo tudi bolečine v mišicah in oslabelost, težave s koncentracijo in spominom, glavobol, izguba ravnotežja, prebavne težave, motnje spanja in razpoloženjska nihanja. Vzroki za bolezen še niso znani, tudi diagnoza je običajno dolgotrajna, zdravljenje pa zgolj simptomatsko.