S pravim zavarovanjem privarčujete

Sklenitev zdravstvenega zavarovanja za tujino imamo v mislih, kadar se odpravljamo v oddaljeno tujino, a zdravje nam lahko ponagaja tudi med nakupovalnim izletom v Trstu. Če nimamo urejenega zdravstvenega zavarovanja za tujino, bomo morali za zdravstvene storitve plačati iz lastnega žepa. Temu se izognemo z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Strošek prevoza bolnika iz sosednjih držav se začne pri 1500 evrih.

Modra kartica

Kartico lahko brezplačno naročimo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) – še najlažje na njegovih spletnih straneh www.zzzs.si. Evropska kartica med našim začasnim bivanjem v tujini krije nujne zdravstvene storitve. Uporabljamo jo lahko v državah Evropske unije, v članicah Evropskega gospodarskega prostora – tj. v Lihtenštajnu, na Norveškem in Islandiji – pa tudi v Švici, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji. Pogoj za pridobitev kartice je, da smo obvezno zdravstveno zavarovani v Sloveniji. Dodajmo, da jo lahko naročimo tudi tik pred potovanjem, saj za čas, ko čakamo na plastično kartico, dobimo na svoj elektronski naslov začasni certifikat, ki mesec dni nadomešča modro kartico.

Česa evropska zdravstvena izkaznica ne krije • Zdravstvenih storitev, ki jih opravijo zasebni zdravniki ali zdravstvene ustanove (ki nimajo pogodbe s tujim nosilcem zavarovanja v državah, za katere velja evropski pravni red). • Zdravstvenih storitev, plačanih v Avstraliji. • Stroškov poroda v državah članicah EU, EGP ali Švici, če je namen bivanja v teh državah porod. • Zdravstvenih storitev v turističnih ambulantah na Hrvaškem. • Stroškov prevoza v domovino, ampak le do najbližje zdravstvene ustanove v tujini. • V večini tujih držav ne krije stroškov prevoza poškodovane osebe s smučišča s helikopterjem ali reševalnimi sanmi.

Zavarovanje z asistenco je boljše

Zavedati se moramo, da evropska kartica ni vsemogočna. Zagotavlja nam dostop do potrebne oskrbe v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže – na primer pregled pri zdravniku, izdajo zdravil v lekarni in bivanje v bolnišnici –, in sicer pod enakimi pogoji kot državljanom države, v kateri bivamo. Ker so zdravstveni sistemi in košarice storitev, vključenih v obvezno zavarovanje, med državami zelo različni, se lahko hitro zgodi, da nam evropska kartica ne omogoča kritij, ki smo jih sicer vajeni v Sloveniji.

Nesreča ne počiva. FOTO: Stockfour/shutterstock

Tako recimo modra kartica ne vključuje helikopterskega reševanja, saj to v tujini pogosto opravljajo zasebna podjetja in ne policija ali vojska kot pri nas. Prav tako ne pokrije stroškov prevoza nazaj v Slovenijo, ki je lahko v primeru potrebe po zdravstvenem spremstvu zelo drag. Zato je sklenitev asistenčnega zdravstvenega zavarovanja za tujino pametna odločitev.

Dobro je vedeti Turistično zavarovanje vključuje stroške nujnega zdravljenja in prevoza zaradi bolezni ali nezgode v tujini, stroške pravne pomoči, stroške, ki izhajajo iz odgovornosti, stroške poškodbe ali uničenja prtljage in osebnih stvari, prekinitve zavarovanja zaradi nepredvidenih dogodkov in zlorabe plačilnih kartic ter stroške izdelave novih dokumentov. Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco krije stroške nujnega zdravljenja in stroške prevoza zaradi bolezni ali nezgode, ki se zgodi v tujini. Premoženje ni vključeno v kritje.

Primerni paket kritij

Zavarovalnice imajo v ponudbah različne pakete asistenčnih zavarovanj, ki se po navadi razlikujejo glede na višino zavarovalne vsote. Za pohodniški izlet po hrvaških narodnih parkih bo zadoščal že osnovni paket, če pa jo mahnemo dlje, je smiselno izbrati katerega od večjih paketov. To še zlasti velja, kadar smo namenjeni v države, kjer so zdravstvene storitve pregovorno drage, denimo v Švico in ZDA. Če veliko potujemo, se morda splača skleniti celoletno zavarovanje.

Prav tako preverimo, katera kritja zavarovanje vključuje, in skrbno preberemo drobni tisk. Nekatere zavarovalnice izključujejo kritje stroškov, če zdravstvena težava nastane med ukvarjanjem z adrenalinskim športom. Ali če gre za zaplet kronične bolezni.

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.